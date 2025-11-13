기사 검색
조세호 “선배님과의 만남, 조심스러웠다”…박미선에 사과한 까닭

입력 :2025-11-13 07:29:43
수정 :2025-11-13 07:29:43
개그맨 조세호(왼쪽)와 개그맨 박미선. 유튜브 채널 ‘유 퀴즈 온 더 튜브’ 캡처
개그맨 조세호(왼쪽)와 개그맨 박미선. 유튜브 채널 ‘유 퀴즈 온 더 튜브’ 캡처


개그맨 조세호가 최근 논란이 된 유방암 행사에 참석한 것과 관련해 유방암 투병 중인 개그맨 박미선에게 사과했다.

지난 12일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 암 투병으로 활동을 중단한 박미선이 출연했다.

항암 치료 때문에 짧은 머리 스타일로 등장한 박미선은 “파격적인 모습이라 사람들이 놀랄까 했지만 용감하게 나왔다”며 “이탈리아에 유학 다녀온 디자이너 느낌이지 않느냐”며 농담을 던졌다.

이후 조세호는 박미선을 향해 “오랜만에 뵙는데 죄송하다”라며 “최근에 저의 참석에 진심으로 사과 말씀드리고 싶다”고 말했다.

그는 “그 이후로 선배님과의 만남에 조심스러웠다”며 “이번 기회에 좀 더 크게 인식하려 하고 있다”고 사과했다.

개그맨 조세호(왼쪽부터)와 박미선, 유재석. 박미선 인스타그램 캡처
개그맨 조세호(왼쪽부터)와 박미선, 유재석. 박미선 인스타그램 캡처


박미선은 “마음고생했나 보다. (살이) 빠졌다”며 조세호를 감쌌다.

앞서 조세호는 지난달 15일 국내 패션 잡지 W코리아가 주최한 유방암 인식 캠페인 행사에 참석했다.

유방암 조기 검진의 중요성을 알리기 위한 취지로 열렸으나 당시 현장에서 음주와 선정적인 공연이 이어져 비판받았다.

W코리아 측은 “캠페인 취지에 비춰볼 때 구성과 진행이 적절치 않았다는 지적이 있었다”며 사과문을 발표했다.

W코리아 측은 “유방암 환우 및 가족분들의 입장을 세심하게 고려하지 못하여 불편함과 상처를 드리게 된 점에 대해 깊은 사과의 말씀을 드린다”고 전했다.

