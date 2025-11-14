기사 검색
연정훈♥ 한가인 ‘44세에 셋째라니’…“답이 없다”

입력 :2025-11-14 13:25:56
수정 :2025-11-14 13:32:29
배우 한가인(44)이 셋째 계획에 대한 솔직한 생각을 밝혔다. 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’
배우 한가인(44)이 셋째 계획에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

13일 한가인의 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에는 ‘코에 점 있는 자연미인 한가인♥유혜주 은밀한 취향 공개 VLOG’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 한가인은 얼짱 출신 유튜버 유혜주를 만났다.

그는 이동 중 유혜주와 개인적인 친분은 없다면서도 “(유혜주의) 남편이 만든 떡볶이를 맛있게 먹었다. 저랑 저희 언니가 떡볶이를 좋아해서 같이 먹기도 했다”며 “그래서 (내적) 친밀도가 있는 상태”라고 전했다.

한가인은 “마침 또 유튜브를 보니까 제가 소개한 떡집을 가셨다고 하더라”라며 “그래서 이번에 만날 때도 떡을 주면 좋겠다고 생각해서 새로운 떡집을 소개해주려고 한다”고 말했다.

이어 “그리고 만화책을 좋아한다고 하셨는데, 저도 만화를 좋아해서 만화방으로 (만나러) 간다”고 했다.

한가인은 유혜주의 아들 유준군에 대해서도 언급했다. 한가인이 “유준이가 너무 귀엽다”고 하자 제작진은 “가인님도 셋째를”이라며 셋째 계획을 물었다.

그러자 한가인은 한숨을 내쉬며 “(유튜브 ‘태요미네’의) 태하 어머니도 그렇고 혜주씨도 그렇고, 보면 엄마들이 에너지가 저보다는 훨씬 있어 보인다”며 “저는 아기를 또 낳는다면 진짜 이제 답이 없을 것 같다”고 말했다.

그러면서 “감당할 수 있는 자세가 안 돼 있다”며 손사래를 쳤다.

한편 한가인은 2005년 배우 연정훈과 결혼했다. 이후 결혼 11년 만인 2016년 첫 딸을 출산했고, 2019년 아들을 품에 안았다.

