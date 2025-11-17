‘새신랑’ 이장우, 14년 전 아내 만났다…“임신했나봐, 어떡해”

함은정의 유튜브 채널에 출연한 배우 이장우. 자료 : 함은정 유튜브

‘가상 결혼’을 다룬 MBC ‘우리 결혼했어요’에 부부로 출연해 사랑받았던 그룹 티아라 출신 함은정과 배우 이장우가 각자 결혼을 앞두고 14년만에 만났다.함은정은 지난 16일 자신의 유튜브 채널에 “우리 (따로) 결혼했어요”라는 제목의 영상을 통해 이장우와의 만남을 공개했다.이장우는 함은정의 결혼 소식을 처음 들었을 때의 심경에 대해 입을 열었다. 이장우는 “기사를 보고 정말 깜짝 놀랐다. 어머니가 먼저 보고 ‘은정이 결혼한대’하면서 전화를 거신 거다”라면서 “그래서 ‘아니야, 은정이 드라마 찍고 있는데 무슨 결혼을 해’라고 했다”라고 말했다.이어 “처음엔 오보인가 했다. 그러다 ‘임신했나’라는 생각이 들더라”라며 “그래서 어머니에게 ‘엄마, 은정이 임신했나 봐. 드라마 찍어야 하는데 어떻게 하냐’라고 한참 떠들었다”라고 웃었다.함은정은 “그 복이 아직 빨리 찾아오지 않았다”라며 폭소했다. 이어 이어 “주변에서도 아이를 낳을 거면 빨리 결혼을 하라고 하더라”라며 “내가 1988년생이라 노산이다. 두 달 뒤면 또 나이를 먹는다”라고 고민을 털어놓았다.둘의 대화는 최근 배우들이 겪는 ‘작품 부족’에 대한 고민으로 이어졌다. 이장우는 “지금 너처럼 드라마 활동하고 있는 친구들이 거의 없다. 내 친구는 아르바이트를 하고 있다”라고 말했고, 함은정은 “내 주변에도 많다”라며 공감했다.이장우는 “속이 죽을 것 같다”라면서 “드라마 황금기가 있었는데 어떤 상황에 의해 이렇게 힘들어졌다. 시청자들이 볼 때는 (우리가) 화려한 삶을 살 것 같지만 배우 활동했던 내 친구들은 다 너무 힘들어한다. 3, 4년간 일이 없다”라고 토로했다.2011년 ‘우결’에서 가상 부부로 호흡을 맞췄던 함은정과 이장우는 각자 결혼을 앞두고 있다. 이장우는 오는 23일 배우 조혜원과 8년 열애 끝에 결혼식을 치르며, 함은정은 30일 영화 ‘더 테러 라이브’ ‘전지적 독자 시점’ 등을 연출한 김병우 감독과 결혼식을 올린다.뉴스24