기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이해인, 속옷만 입고 피아노 치더니…“40억 건물주 됐어요”

입력 :2025-11-17 10:58:03
수정 :2025-11-17 10:58:03
이해인 유튜브 영상 캡처.
이해인 유튜브 영상 캡처.


배우 출신 유튜버 이해인(39·본명 이지영)이 40억원대 건물을 매입했다고 밝혔다.

이해인은 15일 자신의 유튜브 채널에 ‘40억 자산가와 결혼했습니다’라는 제목의 영상을 공개하고 최근 건물 매입 과정을 소개했다. 그는 건물과의 인연을 ‘결혼’에 빗대며 지난 5개월간의 임장 과정과 계약 성사까지의 여정을 전했다.

이해인은 부동산 전문가와 함께 여러 지역을 둘러본 뒤 매입을 결정했다고 설명했다. 그는 “계약서까지 가져오셨다. 잘 가격 조정도 해주셔서 좋은 조건으로 매매하게 됐다”며 “계속 신경 써달라”고 웃어 보였다.

매매 계약을 마친 이해인은 “드디어 40억 건물주가 됐다. 아주 핫한 거래였다”며 “이거 꿈 아니죠?”라고 소감을 전했다. 이어 “건물 3채 파이팅. 내년 2월 건물에서 만나요”라고 말하며 만족감을 드러냈다.

이해인은 2005년 CF 모델로 데뷔해 드라마 ‘황금물고기’ ‘다섯 손가락’ ‘지성이면 감천’ 등에 출연하며 배우로 활동했다. tvN 예능 ‘재밌는 TV 롤러코스터’에서 ‘꽃사슴녀’로 얼굴을 알렸고, 2012년 7인조 걸그룹 갱키즈로도 데뷔했다.

이후 활동명을 ‘이지’로 바꾸고 속옷을 입고 피아노를 연주하는 콘텐츠로 화제를 모았다. 지난해 Mnet 연애 리얼리티 ‘커플팰리스’에 출연해 연봉 1억원, 자산 약 10억원을 공개하기도 했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘라틴 그래미 어워즈’ 레드카펫 스타들
시사회 레드카펫 ‘파격 패션’
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫
‘57세’ 김건모, 몰라보게 수척해진 근황… 성폭행 누명·이혼 아픔 이후

‘57세’ 김건모, 몰라보게 수척해진 근황… 성폭행 누명·이혼 아픔 이후
“성경험 없지만” 19금영상 찍어 1400억 번 20대女 통 큰 기부 행진

“성경험 없지만” 19금영상 찍어 1400억 번 20대女 통 큰 기부 행진
유튜버 랄랄, 미국 공항서 강제 연행 “마약 범죄자 의심”

유튜버 랄랄, 미국 공항서 강제 연행 “마약 범죄자 의심”
‘친구랑 노상방뇨’ 영상 확산… 조롱·굴욕감에 목숨 끊은 27세 인도 남성

‘친구랑 노상방뇨’ 영상 확산… 조롱·굴욕감에 목숨 끊은 27세 인도 남성
“이 대통령 남산에 묶으면 1억…” 전한길 결국 고발당했다

“이 대통령 남산에 묶으면 1억…” 전한길 결국 고발당했다
6살 아들, 3살 딸까지…“길거리 음식 먹은 관광객 3명 사망” 튀르키예 ‘발칵’

6살 아들, 3살 딸까지…“길거리 음식 먹은 관광객 3명 사망” 튀르키예 ‘발칵’
“볼륨감 더해줘” 입술에 3800만원 필러 맞은 28세 불가리아 여성

“볼륨감 더해줘” 입술에 3800만원 필러 맞은 28세 불가리아 여성
전현무·임지연도 했다는 이 다이어트, 지방간 부른다?…美연구진 충격 실험 결과

전현무·임지연도 했다는 이 다이어트, 지방간 부른다?…美연구진 충격 실험 결과
“얼굴 손대서 다 망쳐”…후배들 성형수술에 ‘일침’ 가한 원로 女배우

“얼굴 손대서 다 망쳐”…후배들 성형수술에 ‘일침’ 가한 원로 女배우
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘53세 미혼’ 백현진 “성관계 끊었다…연애도 안 해”

    ‘53세 미혼’ 백현진 “성관계 끊었다…연애도 안 해”

  2. 63세 맞아? 한효주 엄마 연예인 데뷔…“딸보다 예쁜 얼굴”

    63세 맞아? 한효주 엄마 연예인 데뷔…“딸보다 예쁜 얼굴”

  3. “54년 만에 처음”…홍석천 ‘25살 연하’ 남장여자와 스킨십 포착

    “54년 만에 처음”…홍석천 ‘25살 연하’ 남장여자와 스킨십 포착

  4. 김정민, ♥일본인 아내와 별거 2년만…“이혼” 통보받았다

    김정민, ♥일본인 아내와 별거 2년만…“이혼” 통보받았다

  5. 삭발한 박미선, 유방암 고통 호소 “살려고 치료하는데 죽을 것 같았다”

    삭발한 박미선, 유방암 고통 호소 “살려고 치료하는데 죽을 것 같았다”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘라틴 그래미 어워즈’ 레드카펫 스타들

‘라틴 그래미 어워즈’ 레드카펫 스타들

가수, 영화배우 등 스타들이 13일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제26회 라틴 그래미 어워
시사회 레드카펫 ‘파격 패션’

시사회 레드카펫 ‘파격 패션’

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 뉴욕 링컨 센터의 앨리스 툴리 홀에서 열린 파라마운트+ 드라마 ‘랜드맨’(Landman) 시즌