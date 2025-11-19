기사 검색
수척해진 김흥국 “나도 삭발했다”…박미선에 전한 한마디

입력 :2025-11-19 15:50:29
수정 :2025-11-19 15:50:29
유튜브 ‘들이대TV’ 캡처
유튜브 ‘들이대TV’ 캡처


가수 김흥국이 유방암 투병 중인 박미선을 향해 응원의 메시지를 전했다.

김흥국은 17일 자신의 유튜브 채널 ‘들이대TV’에 “박미선 응원해 건강하시게 파이팅”이라는 제목의 쇼츠 영상을 올렸다. 영상에서 그는 “박미선, 미안하네. 소식은 들었는데 못난 오빠가 해주지도 못하고 마음뿐이네”라며 안부를 전했다.

김흥국은 “지난번에 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 나온 걸 봤어. 강하게 대처하는 모습, 엄마로서 강인함을 보여준 모습, 자식들에게 귀감이 될 만한 삭발도 봤는데… 나도 삭발했어. 한 번 보고 싶네”라며 박미선의 쾌유를 빌었다.

이어 “둘이 ‘김흥국 박미선의 특급쇼’를 15년이나 같이 했잖아. 하루빨리 건강한 모습으로 팬들 만나고, 예전처럼 활발하게 활동했으면 좋겠네. 늘 건강하고 행복하시길”이라고 전했다.

한편 김흥국은 비상계엄 선포 이후 내란 혐의로 구치소에 있는 윤석열 대통령을 공개 지지하며 정치적 색채가 두드러진 연예인으로 꼽혔다.

최근에는 돌연 정치 활동을 멈추고 연예계 복귀를 선언했다. 그의 소속사 대박기획은 지난 10월 보도자료를 통해 “김흥국이 정치적 이미지를 완전히 내려놓고 가수·방송인으로 돌아가려 한다”며 “오랜 시간 진심을 확인했고, 정치색을 지우고 무대 위에 다시 서겠다는 결심을 자신 있게 전한다”고 밝혔다.

'86세' 전원주, 성욕 솔직 고백 "지금도 남자 품 그리울 때 있어"

'박주호♥' 안나, 암투병 3년만 근황…"딸과 데이트 기대돼"

증인석에 선 손흥민…'임신' 3억 뜯은 협박女 재판에 증인으로 출석

"죽을 때도 함께고 싶다"던 유명 쌍둥이 가수 '조력사망'… 향년 89세

김주하, 이혼 9년만에 언급 "이야기 안 하려 했는데…"

커피에 잘게 썬 '바퀴벌레 토핑' 경악…맛과 가격은?

"욕먹으려고 방송하는 느낌"…악플 고통 호소한 '88만 유튜버'

"중국인들, 한강서 제식훈련?" 군대식 행진, 무허가였다…서울시 "깊은 유감"

