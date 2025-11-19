기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘심근경색 위기’ 넘긴 김상욱 교수 “20시간 넘게 피 안 멈췄다”

입력 :2025-11-19 16:53:04
수정 :2025-11-19 16:53:04
김상욱 경희대 물리학과 교수. 김상욱 교수 인스타그램 캡처
김상욱 경희대 물리학과 교수. 김상욱 교수 인스타그램 캡처


김상욱 경희대학교 물리학과 교수가 최근 응급실을 찾았을 때의 상황에 대해 전했다.

김 교수는 19일 오후 8시 45분 방송하는 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연한다.

이날 유튜브 채널 ‘유 퀴즈 온 더 튜브’에 올라온 선공개 영상에 따르면 김 교수는 “오후 11시에 집에 앉아서 책을 보는데 속이 거북하고 통증이 있길래 아내에게 얘기했다”며 “바로 병원에 가자고 하더라”라고 말했다.

김 교수는 “응급실 의사가 피도 뽑고 심전도 측정도 하고 여러 검사를 하더니 당장 입원하고 담당 의사에게 연락할 테니 새벽에 수술받아야 한다고 하더라”라고 했다.

김상욱 경희대 물리학과 교수. 유튜브 채널 ‘유 퀴즈 온 더 튜브’ 캡처
김상욱 경희대 물리학과 교수. 유튜브 채널 ‘유 퀴즈 온 더 튜브’ 캡처


김상욱(가운데) 경희대 물리학과 교수. 유튜브 채널 ‘유 퀴즈 온 더 튜브’ 캡처
김상욱(가운데) 경희대 물리학과 교수. 유튜브 채널 ‘유 퀴즈 온 더 튜브’ 캡처


그는 “의사가 위험한 상황이라 집에 보내드릴 수 없다고 했다”며 당시 상황을 전했다.

이어 “20시간 넘게 피가 멈추질 않아서 한 자세로 가만히 있었다”며 “그 긴 시간을 아무것도 없이 누워서 천장만 바라봤다”고 했다.

그러면서 “병원 가기 전에 글을 쓰고 있었다. 마감해야 하는 원고가 2개 있었다”며 “(병실에 누워서) 어떻게 글을 전개할 건지 생각했다. 하루도 버티기 힘들었다”고 덧붙였다.

앞서 김 교수는 지난달 소셜미디어(SNS)를 통해 응급실을 다녀왔다는 소식을 전했다.

그는 “추석 연휴 기간 중 몸이 좋지 않아 한밤중에 응급실을 찾았다가 심근 경색 직전 상황이라 중환자실에 입원했다”며 “긴급하게 심혈관 스텐트 시술을 받았다”고 했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
할리우드 스타들의 드레스 자태
거버너스 어워즈
‘라틴 그래미 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘86세’ 전원주, 성욕 솔직 고백 “지금도 남자 품 그리울 때 있어”

‘86세’ 전원주, 성욕 솔직 고백 “지금도 남자 품 그리울 때 있어”
‘박주호♥’ 안나, 암투병 3년만 근황…“딸과 데이트 기대돼”

‘박주호♥’ 안나, 암투병 3년만 근황…“딸과 데이트 기대돼”
수척해진 김흥국 “나도 삭발했다”…박미선에 전한 한마디

수척해진 김흥국 “나도 삭발했다”…박미선에 전한 한마디
“죽을 때도 함께고 싶다”던 유명 쌍둥이 가수 ‘조력사망’… 향년 89세

“죽을 때도 함께고 싶다”던 유명 쌍둥이 가수 ‘조력사망’… 향년 89세
증인석에 선 손흥민…‘임신’ 3억 뜯은 협박女 재판에 증인으로 출석

증인석에 선 손흥민…‘임신’ 3억 뜯은 협박女 재판에 증인으로 출석
2025년 11월 19일

2025년 11월 19일
‘돌싱’ 이용대, 8살 연하 걸그룹 출신과 열애설?… “사생활”

‘돌싱’ 이용대, 8살 연하 걸그룹 출신과 열애설?… “사생활”
“승무원 피 흘리고 멍”…운항 중인 진에어 항공기서 승객 난동·폭행

“승무원 피 흘리고 멍”…운항 중인 진에어 항공기서 승객 난동·폭행
커피에 잘게 썬 ‘바퀴벌레 토핑’ 경악…맛과 가격은?

커피에 잘게 썬 ‘바퀴벌레 토핑’ 경악…맛과 가격은?
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘57세’ 김건모, 몰라보게 수척해진 근황… 성폭행 누명·이혼 아픔 이후

    ‘57세’ 김건모, 몰라보게 수척해진 근황… 성폭행 누명·이혼 아픔 이후

  2. 김정민, ♥일본인 아내와 별거 2년만…“이혼” 통보받았다

    김정민, ♥일본인 아내와 별거 2년만…“이혼” 통보받았다

  3. 신봉선, 유민상과 ‘커플 성사’…코미디언 커플 26호 탄생?

    신봉선, 유민상과 ‘커플 성사’…코미디언 커플 26호 탄생?

  4. 선우은숙 며느리 “아들을 다시 어머님께 돌려드립니다”

    선우은숙 며느리 “아들을 다시 어머님께 돌려드립니다”

  5. ‘새신랑’ 이장우, 14년 전 아내 다시 만났다…“임신했나봐, 어떡해”

    ‘새신랑’ 이장우, 14년 전 아내 다시 만났다…“임신했나봐, 어떡해”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
할리우드 스타들의 드레스 자태

할리우드 스타들의 드레스 자태

할리우드 스타들이 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베버리힐즈의 포시즌스 호텔 로스앤젤레스 앳 베벌리힐스에서 열린 ‘엘르 우먼 인 할
거버너스 어워즈

거버너스 어워즈

안야 테일러 조이가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.