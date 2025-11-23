기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“많이 불안하지만”…‘日 활동’ 하연수, 한국 안 돌아오는 이유 있었다

입력 :2025-11-23 13:54:39
수정 :2025-11-23 13:54:39
배우 하연수. 인스타그램 캡처
배우 하연수. 인스타그램 캡처


배우 하연수가 일본에서 활동하는 이유를 밝혔다.

하연수는 21일 인스타그램에 올린 글을 통해 “도쿄 생활에 함박웃음만 지을 리가요”라며 “많이 불안하지만 주어진 일에 최선을 다하고 있다”며 말문을 열었다.

하연수는 “체류가 장기화되어감에 솔직하게 설명 드리자면, 국내 작품 수가 현저히 줄었기에 기한을 정해 돌아가겠노라 약속드리기 어렵다”고 했다.

그러면서 “제가 가장이라 일감이 필요하다”고 덧붙였다.

그는 “외국인이라는 핸디캡도 분명 존재하기에 내년, 내후년을 기점으로 여기서 얼마나 더 큰 도약이 가능할지 스스로를 극한까지 몰아붙여 본 후 그다음을 생각하려 한다”고 했다.

배우 하연수. 인스타그램 캡처
배우 하연수. 인스타그램 캡처


하연수는 20212년 광고 모델로 데뷔했다.

이후 드라마 ‘감자별 2013QR3’, ‘전설의 마녀’, ‘혼술남녀’, ‘리치맨’ 등에 출연했다.

2022년부터는 일본 소속사 트윈 플래닛과 전속 계약을 맺고 현지에서 활동을 시작했다.

지난해 8월 NHK 아침 드라마 ‘호랑이에게 날개’에서 열연했다.

최근에는 TV아사히 ‘장난감 놀이 동아리’에 주연으로 발탁됐다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매
할리우드 스타들의 드레스 자태
거버너스 어워즈
“저 통통女가 진짜 모델대회 우승? 누구 빽이냐” 중국 들썩

“저 통통女가 진짜 모델대회 우승? 누구 빽이냐” 중국 들썩
손미나 “하와이서 교통사고, 병원서 앞으로 못 걸을 수도 있다고”

손미나 “하와이서 교통사고, 병원서 앞으로 못 걸을 수도 있다고”
암매장 시신 다시 꺼내 ‘지장’ 찍은 40대 女의 엽기행각… ‘깡통’ 하나가 중요 단서로

암매장 시신 다시 꺼내 ‘지장’ 찍은 40대 女의 엽기행각… ‘깡통’ 하나가 중요 단서로
이장우♥조혜원, 7년 열애 끝… 오늘 서울 모처서 결혼식

이장우♥조혜원, 7년 열애 끝… 오늘 서울 모처서 결혼식
바다 추락 차량서 ‘시한부’ 여동생 사망…홀로 탈출한 친오빠

바다 추락 차량서 ‘시한부’ 여동생 사망…홀로 탈출한 친오빠
‘이 채소·과일’ 막 먹었다간 소변서 살충제 ‘펑펑’…美 연구진 충격 발표

‘이 채소·과일’ 막 먹었다간 소변서 살충제 ‘펑펑’…美 연구진 충격 발표
“비트코인 안 판다”던 ‘부자아빠’ 기요사키, 33억원어치 팔면서 한 말

“비트코인 안 판다”던 ‘부자아빠’ 기요사키, 33억원어치 팔면서 한 말
“그 피 맞아요” SNS서 번지는 ‘월경 마스크팩’ 논란…킴 카다시안처럼?

“그 피 맞아요” SNS서 번지는 ‘월경 마스크팩’ 논란…킴 카다시안처럼?
매일 입에 닿는 ‘이것’…변기보다 3000배 더럽다? “세균·곰팡이 득실”

매일 입에 닿는 ‘이것’…변기보다 3000배 더럽다? “세균·곰팡이 득실”
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘86세’ 전원주, 성욕 솔직 고백 “지금도 남자 품 그리울 때 있어”

    ‘86세’ 전원주, 성욕 솔직 고백 “지금도 남자 품 그리울 때 있어”

  2. ‘57세’ 김건모, 몰라보게 수척해진 근황… 성폭행 누명·이혼 아픔 이후

    ‘57세’ 김건모, 몰라보게 수척해진 근황… 성폭행 누명·이혼 아픔 이후

  3. 선우은숙 며느리 “아들을 다시 어머님께 돌려드립니다”

    선우은숙 며느리 “아들을 다시 어머님께 돌려드립니다”

  4. ‘새신랑’ 이장우, 14년 전 아내 다시 만났다…“임신했나봐, 어떡해”

    ‘새신랑’ 이장우, 14년 전 아내 다시 만났다…“임신했나봐, 어떡해”

  5. 이해인, 속옷만 입고 피아노 치더니…“40억 건물주 됐어요”

    이해인, 속옷만 입고 피아노 치더니…“40억 건물주 됐어요”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

독일 유명 인플루언서이자 모델인 알렉사 브라이트가 최근 자신의 SNS에 파란색 하늘을 배경으로 초미니 블랙 비키니를 입고 넘사벽의 라인
“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

배우 겸 감독 빌리 밥 손튼(70)이 자신의 다섯 번째 아내였던 배우 안젤리나 졸리(50)와 이혼한 이유를 22년 만에 처음으로 밝혔다