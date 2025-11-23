백지영 깜짝 소식 “딸, 걸그룹 결성…매니저도 있다”

백지영 딸 하임양. 백지영 유튜브 채널

가수 백지영과 배우 정석원의 딸이 무대에 올라 관객들에게 인사를 전했다.23일 백지영의 유튜브 채널에서는 ‘2년 만에 콘서트하는 백지영을 위해 부산까지 출동한 정석원과 딸(그 와중에 먹방)’이라는 제목의 영상이 올라왔다.백지영의 부산 콘서트를 응원하기 위해 정석원과 딸 하임양은 부산으로 향했다. 백지영이 리허설을 하는 동안 부녀는 둘이서 부산 여행을 즐겼다.부녀는 공연을 앞둔 백지영을 위해 깜짝 선물을 준비했다. 백지영이 화장실에 다녀오는 동안 하임양은 미리 준비한 케이크를 직접 꾸몄고, 콘서트 도중 백지영만을 위한 케이크를 선물했다.공연 막바지에 팬과 가족의 응원에 벅차올라 눈물을 보인 백지영은 “제 딸이랑 남편이 와 있다. 인사를 시켜 드리고 싶다”며 정석원과 하임양을 무대 위로 불렀다.생애 처음 무대 위에 오른 하임양은 수줍게 “안녕하세요”라고 인사했고 팬들은 하임양을 향해 화답했다.정석원은 하임양이 벌써 걸그룹을 결성했다고 밝혔다. 정석원은 하임양이 친구들과 ‘킥백’이라는 걸그룹을 결성했다며 “하임이의 활동명은 ‘베키’다. 매니저도 있다. 그래서 곡을 하나 달라더라. 엄마한테 만들어달라더라”라고 밝혀 웃음을 안겼다.뉴스24