나영석의 故 이순재 추모…“영원한 꽃할배”

입력 :2025-11-25 14:07:01
수정 :2025-11-25 14:07:01
‘채널 십오야’ 공식 인스타그램에 고 이순재를 추모하는 글과 tvN ‘꽃보다 할배’ 미공개 사진이 올라왔다. 자료 : 채널 십오야 공식 인스타그램
‘채널 십오야’ 공식 인스타그램에 고 이순재를 추모하는 글과 tvN ‘꽃보다 할배’ 미공개 사진이 올라왔다. 자료 : 채널 십오야 공식 인스타그램


‘영원한 현역’ 고 이순재가 향년 91세로 별세했다. 이순재와 tvN ‘꽃보다 할배’에서 인연을 맺은 나영석 PD는 ‘꽃할배’ 촬영 당시 찍은 사진들을 공개하며 고인을 추모했다.

25일 ‘채널 십오야’ 공식 인스타그램에는 ‘꽃할배’ 촬영 당시 고인을 비롯한 ‘H4’의 사진이 여러 장 올라왔다.

사진 속 고인은 카메라 앞으로 손을 뻗는 재미있는 포즈를 취하는가 하면, 솜사탕을 손으로 뜯어 먹기도 했다. 고인과 배우 신구, 박근형, 백일섭 등 ‘H4’가 배낭을 매고 여행지 곳곳을 돌아다니며 화기애애한 모습이 사진 속에 담겼다.

제작진은 “우리의 영원한 꽃할배, 이순재 선생님을 깊은 애도와 함께 추모합니다”라며 “선생님과 함께한 모든 시간과 가르침을 잊지 않겠습니다. 하늘나라에서 평안하시길 진심으로 기도하겠습니다”라고 적었다.

‘채널 십오야’는 나PD가 설립한 제작자 에그이즈커밍과 CJ ENM이 운영하는 유튜브 채널이다.

한편 고인의 유족은 이날 오전 고인이 향년 91세로 별세했다고 전했다.

고인은 지난해까지 국내 최고령 현역 배우로 활동하며 방송, 영화, 연극 등 장르를 구분하지 않고 활동을 펼쳐왔지만, 지난해 말부터 건강 이상설이 불거지며 공연 등 모든 활동을 중단했다.

