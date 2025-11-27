기사 검색
미용사 된 이지현 ‘난치병’ 고백…“알 수 없는 긴 시간 병원 치료받아야”

입력 :2025-11-27 08:29:24
수정 :2025-11-27 08:29:24
걸그룹 쥬얼리 출신 방송인 이지현. 인스타그램 캡처
걸그룹 쥬얼리 출신 방송인 이지현. 인스타그램 캡처


걸그룹 쥬얼리 출신 방송인 이지현이 백반증 진단 사실을 고백했다.

이지현은 26일 자신의 인스타그램에 운동하는 뒷모습이 담긴 영상과 함께 근황을 전하는 글을 올렸다.

이지현은 “많이 힘에 부쳤나 보다. 영상 보정을 했는데도 몸에 하얀 크고 작은 점들이 많아졌다”며 “2년 동안 미용에 미쳐서 기술을 얻은 대신 백반증을 얻었다. 세상에 공짜는 없는 듯하다”고 했다.

그는 “조직 검사를 하고 검사 결과를 받는 날 딱 하루만 슬프고 우울하기로 했다”고 했다.

이어 “난치병이지만 다행히 통증도 없고 피부만 보기 안 좋을 뿐”이라며 “외모적인 면만 내려놓으면 ‘이까짓 거 별것도 아니네’라는 생각이 들더라”라고 했다.

걸그룹 쥬얼리 출신 방송인 이지현. 인스타그램 캡처
걸그룹 쥬얼리 출신 방송인 이지현. 인스타그램 캡처


그러면서 “귀찮게 알 수 없는 긴 시간 병원 치료를 다녀야 하는 게 더 힘든 현실”이라며 “백반증 앓고 계신 분들 정보 공유해달라”고 청했다.

그는 “그럼에도 불구하고 많은 고민 끝에 (헤어) 디자이너 양성 과정 졸업을 했지만 3개월 더 연장 신청을 했다”며 근황을 전했다.

그러면서 “부족한 엄마지만 매일매일 엄마라는 이름으로 아프고 힘든 것 따위 이겨내고 매일 아침을 씩씩하게 맞이하고 있다”며 “우리 엄마들 힘내자”고 전했다.

한편 이지현은 두 번의 이혼 후 홀로 자녀들을 키우고 있다.

최근에는 미용사로 변신한 근황을 전해 화제를 불러 모았다.

뉴스24
‘암투병’ 박성광 아내 이솔이 “AI로 방구석에서…”

故김새론 모친 “김수현 측 거짓 주장…미성년 교제 맞다” 증거 추가 공개

평택 아파트 옥상서 여성 3명 떨어져 사망…경찰 수사

이별한 커플 모여 사랑 찾기…제니, ‘환승연애4’ 출연한다

입사 후 돌연 하반신 마비 女앵커…中최초 ‘휠체어 진행자’ 됐다

‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

“어디 가시냐” 묻는 순간 몸에 불 붙어…대통령실 인근서 70대男 분신 시도

“가정교육 못 받은 ××” 배달기사에 막말한 공공기관 女직원…공단 측 “인턴 사원, 잘못

“오빠 보고싶어” 192명 울린 ‘그녀’…잡고보니 건장한 남성이었다

  1. 김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

  2. 이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

  3. 6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

  4. 배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”

  5. 김우빈과 12월 결혼♥…신민아, 혼전임신설 부른 최근 모습

알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

독일 유명 인플루언서이자 모델인 알렉사 브라이트가 최근 자신의 SNS에 파란색 하늘을 배경으로 초미니 블랙 비키니를 입고 넘사벽의 라인
“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

배우 겸 감독 빌리 밥 손튼(70)이 자신의 다섯 번째 아내였던 배우 안젤리나 졸리(50)와 이혼한 이유를 22년 만에 처음으로 밝혔다