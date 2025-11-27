기사 검색
“두려웠지만…” 조세호의 고백 “정신과 다닌다”

입력 :2025-11-27 11:29:38
수정 :2025-11-27 11:29:38
방송인 조세호가 정신과 치료를 받고 있다고 고백했다.

방송인 조세호. tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’
방송인 조세호. tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’


26일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 정신건강의학과 의사 이경준씨가 출연했다.

이씨는 정보기술(IT) 업계가 밀집한 경기 성남시 판교에서 신입사원부터 최고경영자(CEO)에 이르기까지 직장인들의 정신건강을 진료한다.

이씨는 ‘보통 부장님들이 상담을 오면 어떤 말을 하냐’는 질문에 “사실 부장님들은 오면 있는대로 잘 얘기를 안 한다”라며 “‘내가 아프다’는 것과 ‘아프면 안 된다’가 혼재돼 있다”고 설명했다.

이어 “중증도 이상의 우울 증상을 이미 겪고 있는데 여쭤보면 본인은 전혀 우울하지 않다고 하더라. 그건 ‘난 우울하면 안 되는 사람’이라는 말로 들린다”고 짚었다.

이씨는 “우울증이라고 인정하면 지금까지의 삶이 다 실패하는 것 같고 물거품이 되는 것 같다고 생각한다”라며 “본인의 실제 고통보다 많이 줄여서 이야기하는 것”이라고 설명했다.

이에 조세호는 “난 그냥 말씀 드린다. 정신과에 다니고 있고 약을 먹는다”라고 털어놓았다.

조세호는 “처음엔 가기 두려웠다. 나도 일하다 보니까 머리 아픔이 있다”라면서 “그래도 ‘좀 괜찮아지지 않을까’, ‘더 건강하게 시간을 보낼 수 있지 않을까’ 생각한다”고 덧붙였다.

