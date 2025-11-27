기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

어도어 복귀한 뉴진스 ‘대박’…“역대급 기록” 뭐길래

입력 :2025-11-27 15:22:24
수정 :2025-11-27 15:22:24
그룹 뉴진스. 어도어 제공
그룹 뉴진스. 어도어 제공


그룹 뉴진스(NewJeans)가 일본에서 또 하나의 유의미한 기록을 추가했다.

27일 일본레코드협회에 따르면 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)의 싱글 앨범 ‘OMG’의 수록곡 ‘Ditto’가 2025년 10월 기준 누적 재생 수 3억회를 넘겨 스트리밍 부문 ‘트리플 플래티넘’ 인증을 획득했다.

스트리밍 부문에서 ‘트리플 플래티넘’ 인증을 받은 K팝 걸그룹은 뉴진스가 최초다. K팝 전체로 범위를 넓혀도 해당 인증 곡을 보유한 아티스트는 단 두 팀 뿐이다.

2022년 12월 19일 공개된 ‘Ditto’는 볼티모어 클럽 댄스 뮤직 장르를 뉴진스만의 감성으로 재해석한 곡이다. 몽환적인 허밍과 포근한 사운드, 멤버들의 따뜻한 보컬이 특징이다.

당시 뉴진스는 이 곡으로 데뷔 6개월 만에 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’과 영국 오피셜 ‘싱글 톱 100’에 입성했다. 국내에서는 2023년 멜론 연간 차트 정상을 차지하는 등 뉴진스에게 여러 신기록을 안겼다.

‘Ditto’는 최근까지도 식지 않는 인기를 누리고 있다. 이 곡은 지난 5월 개최된 일본 음악 시상식 ‘뮤직 어워드 재팬 2025’에서 ‘베스트 K팝 송 인 재팬’(Best K-Pop Song in Japan) 부문을 수상했다.

뉴진스는 ‘Ditto’ 외에도 ‘OMG’(2024년 8월), ‘Hype Boy’(2025년 8월) 두 곡의 ‘더블 플래티넘’(2억회 이상) 인증과 ‘ETA’(2024년 5월), ‘Super Shy’(2024년 5월), ‘Attention’(2024년 8월) 등 세 개의 ‘플래티넘’(1억회 이상) 인증 곡을 보유했다.

한편 뉴진스 멤버들은 최근 소속사 어도어와의 전속계약 유효 확인 소송에서 항소를 포기하며 소속사로의 복귀 의사를 잇달아 밝혔다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매
할리우드 스타들의 드레스 자태
거버너스 어워즈
‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”
“변태가 돼버렸다”…19금 베드신 찍고 상대 울려버린 배우

“변태가 돼버렸다”…19금 베드신 찍고 상대 울려버린 배우
故김새론 모친 “김수현 측 거짓 주장…미성년 교제 맞다” 증거 추가 공개

故김새론 모친 “김수현 측 거짓 주장…미성년 교제 맞다” 증거 추가 공개
미용사 된 이지현 ‘난치병’ 고백…“알 수 없는 긴 시간 병원 치료받아야”

미용사 된 이지현 ‘난치병’ 고백…“알 수 없는 긴 시간 병원 치료받아야”
김나영♥마이큐 결혼 후 2달 만에…‘새 생명’ 입장 밝혔다

김나영♥마이큐 결혼 후 2달 만에…‘새 생명’ 입장 밝혔다
평택 아파트 옥상서 여성 3명 떨어져 사망…경찰 수사

평택 아파트 옥상서 여성 3명 떨어져 사망…경찰 수사
“사람 아냐” 백혈병 남편 구하려 ‘남친들’ 피 뽑은 女 발각

“사람 아냐” 백혈병 남편 구하려 ‘남친들’ 피 뽑은 女 발각
“어디 가시냐” 묻는 순간 몸에 불 붙어…대통령실 인근서 70대男 분신 시도

“어디 가시냐” 묻는 순간 몸에 불 붙어…대통령실 인근서 70대男 분신 시도
“오빠 보고싶어” 192명 울린 ‘그녀’…잡고보니 건장한 남성이었다

“오빠 보고싶어” 192명 울린 ‘그녀’…잡고보니 건장한 남성이었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

    김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

  2. 6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

    6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

  3. 이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

    이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

  4. 배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”

    배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”

  5. 김우빈과 12월 결혼♥…신민아, 혼전임신설 부른 최근 모습

    김우빈과 12월 결혼♥…신민아, 혼전임신설 부른 최근 모습
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

독일 유명 인플루언서이자 모델인 알렉사 브라이트가 최근 자신의 SNS에 파란색 하늘을 배경으로 초미니 블랙 비키니를 입고 넘사벽의 라인
“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

배우 겸 감독 빌리 밥 손튼(70)이 자신의 다섯 번째 아내였던 배우 안젤리나 졸리(50)와 이혼한 이유를 22년 만에 처음으로 밝혔다