자이언트핑크, 피 묻은 휴지 사진 공개…“도와달라” 호소

입력 :2025-11-28 14:50:32
수정 :2025-11-28 14:50:32
가수 자이언트핑크가 아들의 심각한 건강 상태에 도움을 요청했다. 자이언트핑크 인스타그램 캡처
가수 자이언트핑크가 아들의 심각한 건강 상태에 도움을 요청했다. 자이언트핑크 인스타그램 캡처


가수 자이언트핑크(본명 박윤하)가 아들의 심각한 건강 상태에 도움을 요청했다.

28일 자이언트핑크는 자신의 계정에 피가 가득 묻은 휴지 더미를 공개했다.

그는 “나의 인친(인스타그램 친구)님들. 혹시 비염에 좋은 추천템 있나요?”라며 “뭐든지 좀 알려달라”고 호소했다.

이어 “진짜 지독하다. 요즘 들어 아들이 자고 일어나면 코피를 흘린다”며 “매번 당황스럽다”고 전했다.

그러면서 “아이가 클수록 더 자주 터진다. 비염에 좋다는 식수까지 다 신경써서 먹이는 데도 자주 이런다”고 토로했다.

이후 자이언트핑크는 “급한 마음에 도움을 받아보고자 올렸는데 아무래도 피다 보니 사진만 보고 불편한 분들도 있을 것 같아서”라며 해당 게시물을 비공개로 전환했다.

SBS ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’ 제공
SBS ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’ 제공


한편 1991년생인 자이언트핑크는 2016년 첫 싱글 ‘가위 바위 보’로 가요계에 정식 데뷔했다.

이후 2016년 Mnet ‘언프리티 랩스타’ 시즌3에서 우승하며 주목받았다.

자이언트핑크는 지난 2020년 비연예인과 결혼해 2022년 3월 아들을 출산했다.

2022~2023년 SBS 예능 ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’을 통해 단란한 가족 일상을 공개한 바 있다.

너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정

‘이숙캠’ 아내 “남편, 베이비시터와 불륜…첫째가 목격”

“중매女와 4시간 만에 혼인신고…한달만에 전재산 털렸습니다” 中남성의 절규

“저한테 맡겨요” 이웃 ‘핏불테리어’ 3마리 돌보던 20대女 숨진 채 발견…美 ‘충격’

김우빈 글♥신민아 그림…직접 만든 청첩장엔 ‘사랑 가득’

‘무릎 사과’ 다이소 직원에 ‘형사고소 지원’? 다이소 공식 입장 나왔다

“플래시 터지자 민망”…트럼프 장남 前약혼녀, 파격 시스루 의상 논란

2025년 11월 28일

2025년 11월 29일

  1. 김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

  2. 6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

  3. 이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

  4. ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

  5. 배우 김동욱, ‘♥7살 연하’와 결혼 2년만 아빠 된다… “내년 초 출산”

알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

독일 유명 인플루언서이자 모델인 알렉사 브라이트가 최근 자신의 SNS에 파란색 하늘을 배경으로 초미니 블랙 비키니를 입고 넘사벽의 라인
“안젤리나 졸리와 이혼한 이유는…” 20살 연상 전남편, 최초 고백

배우 겸 감독 빌리 밥 손튼(70)이 자신의 다섯 번째 아내였던 배우 안젤리나 졸리(50)와 이혼한 이유를 22년 만에 처음으로 밝혔다