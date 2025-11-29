기사 검색
“결혼 전 아이 낳지 말자 했다”…김원희, ‘21년 딩크’ 속사정 첫 고백

입력 :2025-11-29 17:53:31
수정 :2025-11-29 18:01:24
방송인 김원희. 유튜브 채널 ‘MBN 엔터테인먼트’ 캡처
방송인 김원희가 결혼 후 20년 넘게 ‘딩크’(무자녀 기혼)로 살아온 이유를 밝혔다.

27일 방송된 MBN ‘퍼즐트립’에서는 미국에 입양된 캐리(한국 이름 이은정)가 가족을 찾는 여정이 그려졌다.

방송에서 캐리는 어머니가 작성한 입양 동의 서류를 김원희에게 보여줬다.

방송인 김원희. 유튜브 채널 ‘MBN 엔터테인먼트’ 캡처
방송인 김원희. 유튜브 채널 ‘MBN 엔터테인먼트’ 캡처
서류를 본 김원희는 울컥하며 “(입양 동의 서류를) 처음 봤다. 저도 이쪽에 관심이 많다”고 말했다.

캐리가 입양 문제에 관심을 두게 된 계기를 묻자 김원희는 잠시 머뭇거리다 “저의 꿈이라고 할까. 비전이 15년 전에 생겼다”며 “보육원 시설을 운영하는 것”이라고 했다.

이 이야기를 방송에서 처음 밝힌다는 김원희는 “남편과 20대 때 결혼하기 전에 상의했다”며 “우리는 아기를 낳지 말고 입양하자 했고, 남편도 선뜻 동의했다”고 털어놨다.

김원희는 “결혼하고 아이를 돌봐주는 일도 조금 했었는데, 그런 일을 하면서 입양도 좋지만 차라리 내가 시설을 만들어서 여러 아이를 돌보고 싶다는 마음이 그때 너무 크게 들었다”고 했다.

방송인 김원희. 유튜브 채널 ‘MBN 엔터테인먼트’ 캡처
그러면서 “그래서 저희 네 자매가 보육 관련 자격증을 다 땄다”며 “나도 모르게 그런 데 마음이 쓰인다”고 덧붙였다.

이를 들은 캐리는 “정말 깜짝 놀랐다. 아무한테도 한 적 없는 개인적인 얘기를 저에게 해 줘서 더 좋아하고 존경하게 됐다고 했다”고 했다.

한편 김원희는 2005년 사진작가 손혁찬씨와 결혼했다.

