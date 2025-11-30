기사 검색
지상렬, ♥16세 연하와 열애…모두가 아는 ‘미모의 여성’

입력 :2025-11-30 09:16:47
수정 :2025-11-30 09:16:47
개그맨 지상렬이 쇼호스트 신보람과의 열애를 인정했다. KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’ 캡처
개그맨 지상렬이 쇼호스트 신보람과의 열애를 인정했다. KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2' 캡처


개그맨 지상렬이 쇼호스트 신보람과의 열애를 인정했다.

29일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 16세 연하 미모의 쇼호스트 신보람과 핑크빛 분위기를 이어가고 있는 지상렬의 모습이 공개됐다.

이날 지상렬은 이요원, 은지원, 박서진을 KBS 구내식당으로 초대해 이야기를 나눴다.

박서진은 지상렬에게 방송을 통해 만난 신보람을 언급하며 “사귀고 있냐”고 물었다.

이에 지상렬은 “사이좋게 따숩게 잘 만나고 있다”라고 답했다.

개그맨 지상렬이 쇼호스트 신보람과의 열애를 인정했다. KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’ 캡처
개그맨 지상렬이 쇼호스트 신보람과의 열애를 인정했다. KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2' 캡처


이를 들은 이요원이 “사귀고 있다는 거지”라고 하자 당황한 지상렬은 “뭘 덮으려는 게 아니라 ‘우리 사귀어요’라고 말하는 게 어색하다”라며 솔직한 마음을 전했다.

지상렬은 신보람과 연락을 자주 하냐는 질문에 “(신보람이) 항상 생방송이 있으니까 통화가 가능하냐고 문자를 한다”고 말했다.

이후 지상렬이 신보람의 부모님 식당에 방문한 사실이 드러나자, 박서진이 “상견례”라며 호들갑을 떨었다.

스타 살림남들의 리얼 살림기를 담은 프로그램 ‘살림하는 남자들 시즌2’는 매주 토요일 오후 10시 20분에 방송된다.

"생각도 안 했는데"…박미선, 딸이 찍은 유방암 '투병 일기' 공개

“생각도 안 했는데”…박미선, 딸이 찍은 유방암 ‘투병 일기’ 공개
"결혼 전 아이 낳지 말자 했다"…김원희, '21년 딩크' 속사정 첫 고백

“결혼 전 아이 낳지 말자 했다”…김원희, ‘21년 딩크’ 속사정 첫 고백
"반짝임이 다르다"…함은정, 결혼 앞두고 6천만원짜리 드레스 공개

“반짝임이 다르다”…함은정, 결혼 앞두고 6천만원짜리 드레스 공개
  김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 '겹경사'…복권 당첨

    김우빈, 신민아와 결혼 발표 이틀 만에 ‘겹경사’…복권 당첨

  6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

    6개월간 부부관계 없었는데 성병 감염…아내의 충격적 사생활

  이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

    이동휘, 정호연과 결별 1년 만에…10살 연하 여배우와 로맨스 조우

  '54세 미혼' 박소현 "좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다"

    ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

  너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 "공들인 얼굴" 성형 인정

    너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정
