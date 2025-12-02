기사 검색
이봉원, 박미선 ‘유방암 투병’ 고백 뒤 함께 찍은 사진

박미선 인스타그램
개그우먼 박미선(58)이 남편 이봉원(62)을 비롯한 가족들과 함께 떠난 가족여행 사진을 공개했다.

박미선은 2일 오전 자신의 인스타그램에 “정말 오랜만의 가족여행. 많이 웃고, 먹고, 걷고. 다 같이 놀이공원 가본 게 얼마 만인지. 잘 놀다 갑니다. 유니버설 스튜디오 재팬 가족여행”이라는 근황을 전했다.

박미선이 공개한 사진엔 남편 이봉원과 아들, 딸까지 네 식구가 총출동한 모습이 담겼다. 박미선과 이봉원 부부가 함께 사진에 담긴 것은 지난해 10월 이후 약 1년 만이다.

박미선이 유방암 투병 사실을 직접 고백한 이후 공개한 사진이라 더욱 뜻깊다.

박미선은 2024년 12월 유방암 진단을 받고 모든 활동을 중단한 바 있다. 이후 1년간 치료에 전념한 뒤 11월 12일 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 유방암 투병기를 고백, 화제를 모았다.

온라인뉴스부
