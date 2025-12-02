기사 검색
“10일 넘게 주사 맞고 살아나”…홍석천, 장사 그만둔 진짜 이유 보니

입력 :2025-12-02 15:26:40
수정 :2025-12-02 15:26:40
방송인 홍석천. 유튜브 채널 ‘지식인사이드’ 캡처
방송인 홍석천이 요식업을 정리하게 된 계기를 밝혔다.

지난달 30일 유튜브 채널 ‘지식인사이드’에는 ‘식당 수십번 넘게 폐업하고 깨달은 한 가지’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 홍석천은 개그맨 서경석과 마주 앉아 20년 넘게 이어온 요식업 경험과 이후 변화 등에 대해 털어놨다.

홍석천은 “제일 많이 했을 때는 가게가 열두 개, 열세 개였다. 전국에 있었다”며 “대중은 ‘성공한 홍석천’만 알고 있지만, 문도 많이 닫아보고 실패도 많이 했다. 지금은 다 닫고 안 한다”고 말했다.

이어 “처음 장사를 시작하고 10년 동안은 내 밑에서 동생들이 내 노하우를 배웠고, 이후 나보다 외식업 쪽으로 잘되는 동생들도 많았다. 그게 보람이었다”고 밝혔다.

방송인 홍석천(왼쪽)과 개그맨 서경석. 유튜브 채널 ‘지식인사이드’ 캡처
방송인 홍석천(왼쪽)과 개그맨 서경석. 유튜브 채널 ‘지식인사이드’ 캡처
방송인 홍석천(왼쪽)과 개그맨 서경석. 유튜브 채널 ‘지식인사이드’ 캡처
다만 “후반에는 나도 힘들었던 것 같다. 사람에 대한 기대를 좀 놓게 됐다. 더 많이 가르쳐주고 싶은데 가르쳐줘봐야 도망갈 것 같고, 사람에 기대를 많이 했다가 마지막엔 사람에 많이 지쳤다”고 고백했다.

사업을 접게 된 이유에 대해 그는 건강 문제를 언급했다.

홍석천은 “병이 와서 죽을 뻔했다. 스트레스가 패혈증으로 와서 죽다 살아났다”고 했다.

그는 “병원에서 10일 넘게 주사를 맞으며 겨우 살아났다”고 말했다.

그러면서 “코로나 1년 전에 가게를 다 그만두고 정리했다. 그냥 망한 게 아니다”라고 말했다.

