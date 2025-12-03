기사 검색
‘결정사’도 놀랐다…김대호, MBC 퇴사 후 9개월간 수입 ‘깜짝’ 공개

입력 :2025-12-03 08:33:06
수정 :2025-12-03 10:29:29
아나운서 출신 방송인 김대호가 퇴사 후 9개월 간 MBC 연봉 4년치를 벌었다고 했다.

2일 유튜브 채널 ‘흙심인대호’에는 ‘재력OK 외모OK 준비된 남자 김대호의 솔로 탈출 프로젝트’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 김대호가 서울 강남에 있는 한 결혼정보회사를 찾아 상담하는 모습이 담겼다.

직원이 외모 이상형을 묻자 김대호는 “솔직히 말해 배우 고윤정씨 같은 스타일을 좋아한다”며 “미안하단 말씀 드린다”고 말했다.

수입 관련 얘기가 나오자 김대호는 “요즘 나쁘지 않다. 퇴사를 하고 9개월 동안 MBC 4년치 연봉을 벌었다”고 말했다.

이어 자산 규모에 대해서는 “자산은 집 두 채와 회사 계약금”이라고 덧붙였다.

계약금 액수를 들은 직원은 깜짝 놀라며 “대박이다. 갑자기 잘생겨 보인다”고 했다.

김대호는 결혼 상대에 대해 “진지하게 자신의 인생을 정말 사랑하는 사람이면 좋겠다. 손잡고 같은 방향을 보면서 갔으면 좋겠다. 가장 지치고 힘들 때 옆에 있어 주는 0번 친구를 원한다”고 했다.

무교인 김대호는 “(결혼 상대가) 너무 종교에 의지하지 않았으면 좋겠다. 강요하지 않으면 괜찮다. 종교적 이유로 제사 지내는 게 어렵다면 그것도 괜찮다”고 말했다.

친척 모임에 아내가 안 와도 상관 없냐는 직원의 물음에 김대호는 잠시 망설이더니 “내가 사랑한다면 (괜찮다)”고 답했다.

온라인뉴스부
독일 유명 인플루언서이자 모델인 알렉사 브라이트가 최근 자신의 SNS에 파란색 하늘을 배경으로 초미니 블랙 비키니를 입고 넘사벽의 라인