기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

입력 :2025-12-03 14:14:53
수정 :2025-12-03 14:14:53
이동건 인스타그램
이동건 인스타그램


배우 이동건이 부모님의 결혼 46주년을 맞아 리마인드 웨딩을 선물했다. 공개된 사진 속에 딸 로아의 모습이 보이지 않아 팬들 사이에서는 아쉬움 섞인 반응도 나왔다.

2일 이동건은 자신의 인스타그램에 부모님의 리마인드 웨딩 현장을 담은 사진을 올렸다. 화이트 플라워로 꾸며진 웨딩홀에서 이동건은 양쪽에 선 부모님과 함께 환하게 웃고 있다. 하지만 사진 어디에서도 딸 로아의 모습은 보이지 않았고, 팬들은 “로아는 참석하지 못한 듯하다” “함께 있었다면 더 의미 있었을 텐데 아쉽다”라는 반응을 남겼다.

이동건은 앞서 SBS ‘미운 우리 새끼’를 통해 리마인드 웨딩 준비 과정을 공개했다. 웨딩숍을 찾은 부부에게 그는 “두 분 결혼식 기억나시냐”고 물었고, 아버지는 “종로 2가에서 했었다”며 46년 전 결혼식 사진을 꺼내 들었다. 어머니 역시 웨딩드레스를 바라보며 “그때도 이런 걸 입었던 것 같다”고 추억을 떠올렸다.

웨딩 당일, 이동건의 아버지는 “진짜 선물”이라며 금팔찌를 건네 분위기를 더욱 따뜻하게 만들었다. 이를 지켜본 서장훈은 “아까는 표정이 굳어 계시더니 지금은 완전히 다르다”며 감탄했다.

한편 이동건은 2017년 배우 조윤희와 결혼해 딸 로아를 얻었으나 2020년 이혼 후 홀로 지내고 있다. 최근 ‘미우새’를 통해 꾸밈없는 일상과 건강 관리 과정 등을 공개하며 많은 응원을 받고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
신세경, 귀엽게 볼하트
이재인, ‘상큼한 미소와 손하트’
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매
‘응팔’ 10주년, 류준열 안 보인다 했더니…“여기 있네”

‘응팔’ 10주년, 류준열 안 보인다 했더니…“여기 있네”
이봉원, 박미선 ‘유방암 투병’ 고백 뒤 함께 찍은 사진

이봉원, 박미선 ‘유방암 투병’ 고백 뒤 함께 찍은 사진
“10일 넘게 주사 맞고 살아나”…홍석천, 장사 그만둔 진짜 이유 보니

“10일 넘게 주사 맞고 살아나”…홍석천, 장사 그만둔 진짜 이유 보니
박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?

박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?
‘결정사’도 놀랐다…김대호, MBC 퇴사 후 9개월간 수입 ‘깜짝’ 공개

‘결정사’도 놀랐다…김대호, MBC 퇴사 후 9개월간 수입 ‘깜짝’ 공개
남편 구속 후 홈쇼핑 진행했는데… 성유리, 7개월만에 안타까운 소식 전했다

남편 구속 후 홈쇼핑 진행했는데… 성유리, 7개월만에 안타까운 소식 전했다
개그우먼 이은지, 기절해 응급실행 “눈앞이 노래지고 기억 없어”

개그우먼 이은지, 기절해 응급실행 “눈앞이 노래지고 기억 없어”
‘난치병 투병’ 이지현, 전남편 만행 폭로…“소송만 2번”

‘난치병 투병’ 이지현, 전남편 만행 폭로…“소송만 2번”
2025년 12월 3일

2025년 12월 3일
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

    ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

  2. 너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정

    너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정

  3. ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

    ‘54세 미혼’ 박소현 “좋은 남자 만나 팔자 바꾸고 싶었다”

  4. ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

    ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

  5. “변태가 돼버렸다”…19금 베드신 찍고 상대 울려버린 배우

    “변태가 돼버렸다”…19금 베드신 찍고 상대 울려버린 배우
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“사악하고 역겨워”…美 팝의 요정, 백악관 저격한 사연

“사악하고 역겨워”…美 팝의 요정, 백악관 저격한 사연

미국 유명 팝스타 사브리나 카펜터가 백악관의 불법 이민자 단속 영상에 자신의 노래가 사용된 것을 두고 “역겹다”며 항의했다.2일(현지시
알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

독일 유명 인플루언서이자 모델인 알렉사 브라이트가 최근 자신의 SNS에 파란색 하늘을 배경으로 초미니 블랙 비키니를 입고 넘사벽의 라인