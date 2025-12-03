차인표, 아들 장가보내더니…소설가 이어 대통령으로 변신 근황

차인표 인스타그램

배우 차인표가 최근 대통령 연기에 도전 중인 근황을 전했다.2일 차인표는 자신의 인스타그램 정장을 차려입고 촬영 중인 모습을 공개하며 “사정상 ‘청와대 사람들’은 방영을 못 했지만…아무튼 3선 중”이라는 글을 남겼다. 그는 ‘크로스2’ ‘청와대 사람들’ ‘감기’ 등 자신이 대통령으로 출연했던 작품명을 태그해 눈길을 끌었다.차인표는 넷플릭스 시리즈 ‘크로스2’에서 대통령 역을 맡아 촬영을 진행 중이다. 차인표는 연기 활동과 더불어 소설가로도 데뷔해 작품성을 인정받으며 다방면에서 활약을 이어가고 있다.한편, 차인표·신애라 부부의 아들 차정민씨는 지난달 결혼식을 올렸다. 부부가 혼주로 하객들을 맞이하는 모습이 공개되며 화제가 됐다. 차정민씨의 신부는 대기업 퇴임 임원의 딸로 알려졌으며, 두 사람은 소꿉친구로 만나 연인으로 발전해 부부의 연을 맺었다.차정민씨는 2013년 Mnet ‘슈퍼스타K5’에 출연해 이름을 알렸고, 이후 싱어송라이터로 활동하기도 했다.온라인뉴스부