기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“기대서 삐딱하게”…선우용여, 분장실서 흡연한 女연예인 폭로했다

입력 :2025-12-04 14:02:43
수정 :2025-12-04 14:18:58
배우 선우용여가 분장실에서 흡연하는 연예인을 많이 봤다고 말했다. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
배우 선우용여가 분장실에서 흡연하는 연예인을 많이 봤다고 말했다. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처


배우 선우용여가 분장실에서 흡연하는 연예인을 많이 봤다고 말했다.

그는 지난 3일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에 올라온 영상에서 화보를 촬영했다.

선우용여는 화장을 받던 중 화보 예시로 담배를 입에 무는 자세가 있단 얘기를 들었다. 이에 제작진은 “담배는 못 피우시는데 무는 건 느낌이 괜찮다”고 말했다.

선우용여는 “분장실에서 많이 봤다. 담배 피우는 여자들은 꼭 벽에 기대고 삐딱하게 피더라”며 직접 자세까지 재연했다.

배우 선우용여가 분장실에서 흡연하는 연예인을 많이 봤다고 말했다. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
배우 선우용여가 분장실에서 흡연하는 연예인을 많이 봤다고 말했다. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처


제작진이 “누가 그렇게 담배를 자주 피우냐”고 묻자 선우용여는 “난 말하고 싶지 않다”고 답했다.

또한 선우용여는 배우 샤론 스톤을 좋아한다며 “저러고 싶은데 안 된다. 남자가 나한테 접근하려고 하면 내 행동에 문제가 있는 줄 알고 의기소침해진다”고 말했다.

이어 “(연기하면서) 남자 꼬시는 역할을 한 번도 해본 적 없다”고 덧붙였다.

이어진 화보 촬영에서 선우용여는 과감한 의상과 메이크업을 마다하지 않으며 오랜 경력에서 나오는 프로다운 표정과 분위기를 뽐냈다.

배우 선우용여가 분장실에서 흡연하는 연예인을 많이 봤다고 말했다. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처
배우 선우용여가 분장실에서 흡연하는 연예인을 많이 봤다고 말했다. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처


그는 “음악이 나오니까 저절로 (자세와 표정이) 된다”며 “일할 때 즐거워야 성공한다더라. 돈만 벌려고 하면 잘 안되고 즐기다 보면 돈이 따라온다더라”고 웃어 보였다.

촬영을 마친 후 결과물을 확인한 선우용여는 “이렇게도 변할 수가 있구나. 너무 멋있다. 나 이런 거 난생처음 입어본다. 정말 놀랍다”며 만족감을 드러냈다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘세젤예’ 장원영, 블링블링한 미모
레드카펫 빛낸 할리우드 스타들
신세경, 귀엽게 볼하트
전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연
창원 모텔서 20대男, 중학생들에 흉기 난동…3명 사망·1명 중상

창원 모텔서 20대男, 중학생들에 흉기 난동…3명 사망·1명 중상
“‘제자와 부적절’ 며느리, 처벌해달라”…류중일 감독 직접 국민청원

“‘제자와 부적절’ 며느리, 처벌해달라”…류중일 감독 직접 국민청원
최수종 “가족들 모두 남미로 이민…한국에 홀로 남아”

최수종 “가족들 모두 남미로 이민…한국에 홀로 남아”
김건희, 징역 15년 구형·벌금 20억에 헛웃음…“억울”

김건희, 징역 15년 구형·벌금 20억에 헛웃음…“억울”
수영과 13년째 연애 중인 정경호…마침내 ‘날짜’ 발표했다

수영과 13년째 연애 중인 정경호…마침내 ‘날짜’ 발표했다
2025년 12월 04일

2025년 12월 04일
“여친 옆자리로 바꿔달라” 2시간 난동부린 승객…항공기 결국 회항

“여친 옆자리로 바꿔달라” 2시간 난동부린 승객…항공기 결국 회항
“몰래라도 가겠다” 李대통령, 결국 ‘12·3 시민대행진’ 불참

“몰래라도 가겠다” 李대통령, 결국 ‘12·3 시민대행진’ 불참
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

    ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

  2. 너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정

    너무 예뻐…전인화 딸 최초공개 “공들인 얼굴” 성형 인정

  3. ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

    ‘성욕 솔직 고백’ 전원주 “♥연하 남친 있다…얼굴도 젊어져” 열애 근황

  4. 이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

    이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

  5. 집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’

    집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
레드카펫 빛낸 할리우드 스타들

레드카펫 빛낸 할리우드 스타들

할리우드 스타들이 3일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스 호텔에서 열린 ‘할리우드 리포터 연례 여성 엔터테인먼트 갈라’(The H
“사악하고 역겨워”…美 팝의 요정, 백악관 저격한 사연

“사악하고 역겨워”…美 팝의 요정, 백악관 저격한 사연

미국 유명 팝스타 사브리나 카펜터가 백악관의 불법 이민자 단속 영상에 자신의 노래가 사용된 것을 두고 “역겹다”며 항의했다.2일(현지시