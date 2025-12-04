“진짜예요” 뽀뽀까지?…가인♥조권, 16년 만에 축하할 소식 전해졌다

MBC TV 예능 ‘우리 결혼했어요’에서 ‘아담 부부’로 큰 사랑을 받았던 그룹 2AM 멤버 조권(오른쪽)과 브라운아이드걸스 가인이 16년 만에 다시 듀엣곡 ‘우리 사랑하게 됐어요’를 함께 부르며 화제를 모았다. 인스타그램 캡처

MBC TV 예능 ‘우리 결혼했어요’에서 ‘아담 부부’로 큰 사랑을 받았던 그룹 2AM 멤버 조권(오른쪽)과 브라운아이드걸스 가인이 16년 만에 다시 듀엣곡 ‘우리 사랑하게 됐어요’를 함께 부르며 화제를 모았다. 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

MBC TV 예능 ‘우리 결혼했어요’에서 ‘아담 부부’라는 애칭으로 불리며 큰 사랑을 받았던 그룹 2AM 멤버 조권과 그룹 브라운아이드걸스 가인이 16년 만에 다시 듀엣곡 ‘우리 사랑하게 됐어요’를 함께 불러 화제다.조권은 지난 3일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “진짜예요”라는 글과 함께 가인과 녹음실에서 노래를 부르는 영상을 공개했다.두 사람은 마주 보고 노래를 맞춰 부르며 ‘우결’ 시절을 떠올리게 하는 분위기를 연출했다.영상에서 조권은 곡이 끝난 뒤 “누나 이거 음원 나오면 ‘가요대전’에서 부르는 거 아니야?”라고 농담을 건넸고, 가인은 “MBC? 무슨, 꿈도 크다”고 받아치며 웃음을 자아냈다.영상 후반부에는 조권이 가인에게 입술을 내밀며 뽀뽀를 시도하는 장면도 담겼다.이를 본 브라운아이드걸스 멤버 제아는 댓글로 “내 바람대로! 가자!”라며 두 사람의 듀엣을 응원했다.누리꾼들 또한 “너무 잘 어울린다”, “2025 버전 아담 부부”, “아담 부부 케미 보고 싶었다”, “둘이 진짜로 사귀어주면 안 되나”, “다른 노래도 함께 해 달라” 등의 반응을 보였다.‘우리 사랑하게 됐어요’는 2009년 발표된 조권·가인의 듀엣곡으로 ‘우리 결혼했어요’ 속 커플 궁합을 자랑하며 음원 차트 1위를 기록했다.온라인뉴스부