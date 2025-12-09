기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

입력 :2025-12-09 08:34:14
수정 :2025-12-09 08:35:14
유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처
유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처


배우 하정우가 내년엔 결혼하고 싶다는 의지를 드러냈다.

지난 8일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에 출연한 하정우는 배우 공효진·김동욱·이하늬와 함께 나와 결혼 계획에 관해 얘기했다.

방송인 신동엽은 공효진에게 “효진이 ‘고무신’에서 탈출하지 않았냐. 너무 축하한다”고 했다.

공효진은 “그런 걸 축하받을 줄이야”라며 쑥스러워 했다.

그는 이어 “지난 1월 출연 때는 제가 고무신이었다. 여기 다 유부남, 유부녀”라고 말했다.

그러자 하정우는 “나 빼고”라고 했다.

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처
유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처


공효진은 “저희가 (하정우에게) ‘오빠 장가 언제 가실 거냐’고 물어본다”고 했다.

이하늬 역시 “만나면 하루에 한 번씩 여쭤본다. 왜 안 가는 거냐고”라고 말했다.

하정우는 “가야 한다. 내년엔 가야 한다”고 답했다.

하정우가 지난번 출연해 하와이 추장 만난 이야기를 했던 것에 대해 신동엽은 “연애는 추장님이랑 해도 결혼은 추장님 딸이랑 하라”고 농담을 던졌다.

하정우는 “제가 그렇게 스펙트럼이 넓지 않다. 저는 한쪽이다”고 말해 웃음을 자아냈다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘신세계家’ 애니, 강렬한 컴백
아이브 장원영 ‘빛나는 뒤태’
마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들
‘신세계家’ 애니, 강렬한 컴백
애니, 룩앳미
‘신세계家’ 애니, 강렬한 컴백
‘신세계家’ 애니, 강렬한 컴백
아이브 장원영, 아름다운 뒤태
아이브 장원영, 옆태도 아름다워
아이브 장원영, 너무 아름다워서 반칙
아이브 장원영, 걸어오는 바비인형
아이브 장원영, 깜찍하게 윙크
아이브 장원영, 클로즈업을 부르는 아름다움
아이브 장원영, 아름다운 미소
아이브 장원영, 천상계 미녀
아이브 장원영, 눈빛에 빠져들어
유부남과 불륜 중 아내 등장…10층 난간에 매달린 상간녀

유부남과 불륜 중 아내 등장…10층 난간에 매달린 상간녀
‘파묘’ 무속인, 기안84에 충격 점괘 “내년 배신수…아주 가까이에”

‘파묘’ 무속인, 기안84에 충격 점괘 “내년 배신수…아주 가까이에”
“우린 중국인인데 딸은 금발에 파란 눈” 왜?…놀라운 비밀 있었다

“우린 중국인인데 딸은 금발에 파란 눈” 왜?…놀라운 비밀 있었다
“아내 5명, 자녀 14명과 다 함께 살아요” 일부다처제男 ‘기막힌 사연’

“아내 5명, 자녀 14명과 다 함께 살아요” 일부다처제男 ‘기막힌 사연’
재혼 중매인의 거짓말 1위…돌싱女 “남자 돈 많아”, 돌싱男은?

재혼 중매인의 거짓말 1위…돌싱女 “남자 돈 많아”, 돌싱男은?
“초호화 라인업인데…” 시청률 ‘반토막’에 결국 ‘결방’ 택한 드라마

“초호화 라인업인데…” 시청률 ‘반토막’에 결국 ‘결방’ 택한 드라마
하루 1000보만 더 걸어도…무서운 ‘이 뇌질환’ 위험 8% 떨어진다

하루 1000보만 더 걸어도…무서운 ‘이 뇌질환’ 위험 8% 떨어진다
2025년 12월 9일

2025년 12월 9일
‘20분 심정지’ 김수용, 전조증상? “담배를 폈는데, 그날따라…”

‘20분 심정지’ 김수용, 전조증상? “담배를 폈는데, 그날따라…”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

    이동건, 환한 미소로 결혼식 사진 올려…“딸 로아는 불참”

  2. 사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝

    사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝

  3. 전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

    전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

  4. 김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?

    김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?

  5. 박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?

    박수홍♥김다예, 딸 낳자마자 ‘돈방석’ 앉았다… 무슨 일?
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

시드니 모로가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 M
‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

영화 ‘대부’를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 ‘메갈로폴리스’의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시