기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

결혼 안한 ‘신화’ 이민우, 벌써 두 딸 가졌다…“최선 다할 것”

입력 :2025-12-10 09:13:26
수정 :2025-12-10 09:49:55
그룹 신화의 이민우가 지난 8일 딸을 얻었다. 이민우 인스타그램 캡처
그룹 신화의 이민우가 지난 8일 딸을 얻었다. 이민우 인스타그램 캡처


그룹 신화의 이민우가 지난 8일 딸을 얻었다.

9일 가요계에 따르면 이민우의 아내는 전날 오후 딸을 출산했고, 산모와 아이 모두 건강한 것으로 알려졌다.

이민우는 이날 자신의 소셜미디어(SNS)에 아이를 안고 있는 사진과 함께 득녀 소식을 알렸다.

그는 “소중한 아이를 건강하게 만났다”라며 “임신과 출산 과정을 옆에서 함께하면서 너무나 감사한 일이고, 한 아이의 부모가 되는 건 정말 쉬운 게 아니구나 다시 한번 느끼고 있다”고 말했다.

이어 “너무너무 고생한 와이프에게 가장 먼저 고맙고 존경한다고 말해주고 싶다”며 “신화의 이민우로서 한 가족의 가장으로서 앞으로도 최선을 다해야겠다 다시 한번 다짐한다”고 했다.

이민우는 2013년 지인 모임에서 알게 된 아내와 오랜만에 재회해 연인 관계로 발전했다.

그룹 신화의 이민우가 지난 8일 딸을 얻었다. KBS 2TV ‘살림남’ 캡처
그룹 신화의 이민우가 지난 8일 딸을 얻었다. KBS 2TV ‘살림남’ 캡처


그의 아내는 재일교포 3세로 전 남편과의 사이에서 얻은 딸이 있어, 이민우는 두 딸의 아버지가 됐다.

이민우는 지난 8월 KBS 2TV 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서 양양 여행 중 아이가 생겨 태명을 ‘양양’으로 지었다고 공개한 바 있다.

지난 6월 방송분에서는 “곧 태어날 아이를 위해 체력도 기르고, 담배도 끊었다”고 말했다.

이민우의 아내는 “남편(이민우)이 정말 잘해준다”며 “새벽에 배가 고프면 뭐든 만들어준다”고 고마움을 표하기도 했다.

이민우는 내년 봄 아내와 결혼식을 올릴 예정이다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
인기기사
‘신세계家’ 애니, 강렬한 컴백
아이브 장원영 ‘빛나는 뒤태’
마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들
‘신세계家’ 애니, 강렬한 컴백
애니, 룩앳미
‘신세계家’ 애니, 강렬한 컴백
‘신세계家’ 애니, 강렬한 컴백
아이브 장원영, 아름다운 뒤태
아이브 장원영, 옆태도 아름다워
아이브 장원영, 너무 아름다워서 반칙
아이브 장원영, 걸어오는 바비인형
아이브 장원영, 깜찍하게 윙크
아이브 장원영, 클로즈업을 부르는 아름다움
아이브 장원영, 아름다운 미소
아이브 장원영, 천상계 미녀
아이브 장원영, 눈빛에 빠져들어
‘20분 심정지’ 김수용, 전조증상? “담배를 폈는데, 그날따라…”

‘20분 심정지’ 김수용, 전조증상? “담배를 폈는데, 그날따라…”
“악취”…베트남 아파트서 한국인 남성 시신 또 발견

“악취”…베트남 아파트서 한국인 남성 시신 또 발견
“8살 아들이 제 금목걸이 잘라 반 친구들한테 나눠줬다네요” 母 하소연, 결말은?

“8살 아들이 제 금목걸이 잘라 반 친구들한테 나눠줬다네요” 母 하소연, 결말은?
성관계 후 붉은 반점이…‘성병’ 의심한 30대 유학생 女 살해당했다

성관계 후 붉은 반점이…‘성병’ 의심한 30대 유학생 女 살해당했다
日 아오모리현 ‘7.5’ 강진…대만인 관광객 ‘이 행동’에 일본인들 놀랐다

日 아오모리현 ‘7.5’ 강진…대만인 관광객 ‘이 행동’에 일본인들 놀랐다
“조진웅 기록, 법원 유출이면 국기문란”…기자들 고발한 변호사 ‘추가 대응’ 예고

“조진웅 기록, 법원 유출이면 국기문란”…기자들 고발한 변호사 ‘추가 대응’ 예고
‘이것’ 안 빨고 이틀째 또? 발냄새 끝판왕된다…900만 마리 세균 ‘득실’

‘이것’ 안 빨고 이틀째 또? 발냄새 끝판왕된다…900만 마리 세균 ‘득실’
조진웅 ‘소년범 전력’ 누가 제보했나…변호사 “‘일진 무리’일 수도”

조진웅 ‘소년범 전력’ 누가 제보했나…변호사 “‘일진 무리’일 수도”
“더러운 X들” 대통령 영부인의 경멸적 쌍욕…프랑스 여성단체 발칵

“더러운 X들” 대통령 영부인의 경멸적 쌍욕…프랑스 여성단체 발칵
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝

    사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝

  2. 전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

    전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

  3. 김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?

    김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?

  4. ‘조세호 조폭 연루’ 주장하더니 SNS글 모두 삭제…“검경이 신상 털어”

    ‘조세호 조폭 연루’ 주장하더니 SNS글 모두 삭제…“검경이 신상 털어”

  5. “지금은 아니야”…배우 정준, ‘소년범 논란’ 조진웅 향해 건넨 말

    “지금은 아니야”…배우 정준, ‘소년범 논란’ 조진웅 향해 건넨 말
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

시드니 모로가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 M
‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

영화 ‘대부’를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 ‘메갈로폴리스’의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시