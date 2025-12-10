기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

서현진, 공개석상서 男배우 때린 것 사과…“그렇게 세게 때린 줄 몰랐다”

입력 :2025-12-10 10:24:21
수정 :2025-12-10 10:58:30
유튜브 ‘TEO’ 살롱드립 서현진.
유튜브 ‘TEO’ 살롱드립 서현진.


걸그룹 ‘밀크’ 출신 배우 서현진(40)이 시상식에서 배우 이준혁(41)의 등을 때린 것을 뒤늦게 사과했다.

서현진은 지난 9일 공개된 유튜브 예능 ‘살롱드립’에 출연했다.

진행자 장도연이 “본인 이름을 검색해서 보시냐”고 묻자 서현진은 “최근에 본 건 ‘청룡시리즈 어워즈’다. 준혁이 등짝을 그렇게 세게 때린 줄 몰랐다”고 답했다.

서현진은 “해명을 해야겠다”면서 “보통 시상식 가면 카메라에 잡힐 때 화면에 우리가 보이는데 그날은 안 보였다”고 말했다.

유튜브 ‘TEO’ 살롱드립 서현진.
유튜브 ‘TEO’ 살롱드립 서현진.


유튜브 ‘TEO’ 살롱드립 서현진.
유튜브 ‘TEO’ 살롱드립 서현진.


유튜브 ‘TEO’ 살롱드립 서현진.
유튜브 ‘TEO’ 살롱드립 서현진.


이어 “누가 누굴 (카메라에) 잡고 있는지 전혀 몰랐다. 처음엔 신경 쓰다가 나중엔 에라 모르겠다 싶었다”고 했다.

그러면서 “(화면에) 보였다면 그렇게 세게 때리지 않았을 거다”라고 덧붙였다.

2025 제4회 청룡 시리즈 어워즈 서현진. KBS 유튜브 캡처
2025 제4회 청룡 시리즈 어워즈 서현진. KBS 유튜브 캡처


장도연이 “밀크 영상이 나와서 그랬던 거냐”고 묻자 서현진은 “걔(이준혁)가 앞에서 너무 크게 웃었던 것 같다”고 말했다.

서현진은 “괜히 민망해서 때린 건데 진짜 세게 때렸더라. 미안하다”고 했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
오프숄더 드레스 입은 문채원
‘눈부신’ 트와이스 다현, 레드카펫 ‘시선 강탈’
‘원로배우’ 김지미, 85세 일기로 별세…영화인장 준비
포즈 취하는 문채원
오프숄더 드레스 입은 문채원
하트 만드는 문채원
오프숄더 드레스 입은 문채원
하트 만드는 ‘하트맨’ 감독과 출연진
눈부신 트와이스 다현
이가령, 순백의 여신
바다, 샤랄라
한지은, 블랙 섹시미
송지효, 러블리 볼하트
서울국제영화대상 참석한 매그
이하늬, 둘째 출산 후에도 변함없는 미모
이혜영, 부드러운 카리스마
박해미, 럭셔리한 사모님룩
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
제14회 대종상 남녀주연상 수상한 김지미-하명중
원로배우 김지미, 85세 일기로 별세…영화인장 준비
원로배우 김지미, 85세 일기로 별세…영화인장 준비
“주사이모와 일면식 없다”는 정재형, 박나래 전 매니저 증언 들어보니

“주사이모와 일면식 없다”는 정재형, 박나래 전 매니저 증언 들어보니
김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”
“출근시간 안 지켰다” 매일 40분 일찍 온 직원 해고한 회사…法 “정당”

“출근시간 안 지켰다” 매일 40분 일찍 온 직원 해고한 회사…法 “정당”
원주 식당서 지인에 흉기 휘두른 50대…피해자 사망

원주 식당서 지인에 흉기 휘두른 50대…피해자 사망
“지하철서 모르는 사람이 팔에 피 묻히고 가” 충격…감염병 공포 퍼진 ‘유명 여행지’

“지하철서 모르는 사람이 팔에 피 묻히고 가” 충격…감염병 공포 퍼진 ‘유명 여행지’
“눈을 의심” 발등에 붙은 ‘귀’…합성사진 아니었다

“눈을 의심” 발등에 붙은 ‘귀’…합성사진 아니었다
‘신체접촉’ 때문 아니라는데…삼척시 마라톤 감독 자격정지 18개월

‘신체접촉’ 때문 아니라는데…삼척시 마라톤 감독 자격정지 18개월
롯데백화점 “손님, ‘노조 조끼’ 벗으세요…출입 불가입니다”

롯데백화점 “손님, ‘노조 조끼’ 벗으세요…출입 불가입니다”
“100원으로 자동차 한 대 샀습니다”…42일 만에 500만원 만든 청년

“100원으로 자동차 한 대 샀습니다”…42일 만에 500만원 만든 청년
인기 클릭
Weekly Best

  1. 내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

    내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

  2. ‘조세호 조폭 연루’ 주장하더니 SNS글 모두 삭제…“검경이 신상 털어”

    ‘조세호 조폭 연루’ 주장하더니 SNS글 모두 삭제…“검경이 신상 털어”

  3. “지금은 아니야”…배우 정준, ‘소년범 논란’ 조진웅 향해 건넨 말

    “지금은 아니야”…배우 정준, ‘소년범 논란’ 조진웅 향해 건넨 말

  4. ‘파묘’ 무속인, 기안84에 충격 점괘 “내년 배신수…아주 가까이에”

    ‘파묘’ 무속인, 기안84에 충격 점괘 “내년 배신수…아주 가까이에”

  5. 정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”

    정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

시드니 모로가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 M
‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

영화 ‘대부’를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 ‘메갈로폴리스’의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시