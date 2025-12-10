이이경, 수위 높은 발언에 경악…데프콘 경고 “큰일 났다”

배우 이이경. 자료 : SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’

배우 이이경이 ‘나는 SOLO’(나는 솔로) 영호에게 경고를 날린다.오는 10일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 ‘나는 솔로’의 ‘연상연하 특집’에서는 29기의 인기남 영호가 영숙, 현숙과 ‘2대1 데이트’에 나서는 모습이 공개된다.이날 데이트에서 영호는 “저 입이 귀에 걸린 것 같다. 이번 기수 남자들 중에서 제가 제일 잘됐다”며 기세등등한 모습을 보인다. 이어 그는 “미쳤어요, 진짜!”라며 영숙과 현숙이 자신을 선택한 것에 기뻐한다.그러나 그는 얼마 지나지 않아 수위 높은 발언을 이어간다. 아찔한 상황을 지켜보던 데프콘은 위험을 감지한 듯 “큰일 났다”라고 경고한다.그럼에도 영호는 ‘노빠꾸 토크’를 하고, 결국 영숙과 현숙은 당황한 듯 눈빛이 흔들린다.이에 데프콘은 “사과하세요”라고 영호의 발언에 대리 사과까지 요구한다.영호는 넘치는 자신감에 ‘최종 선택’ 관련 의견까지 솔직하게 밝힌다. 이를 본 이이경은 “연하가 좋네”라며 그의 기백에 경악하고, 데프콘은 “막 뱉고 보네”라면서 우려를 표한다.한편 이이경은 자신이 독일인이라 주장하는 네티즌 A씨가 자신에 대한 확인되지 않은 주장을 이어가자 법적 대응에 나섰다.A씨의 주장으로 인해 ‘사생활 논란’이 불거진 뒤 이이경은 3년간 출연했던 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서 하차했는데, 이후 이이경은 최근 ‘놀면 뭐하니’ 제작진이 자신에게 하차를 권유했다고 밝혀 파장이 일었다.온라인뉴스부