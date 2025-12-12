기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“무죄추정의 원칙, 조세호 돌려내라” 1박 2일 시청자 청원까지

입력 :2025-12-12 11:34:37
수정 :2025-12-12 11:34:37
방송인 조세호. 뉴스1
방송인 조세호. 뉴스1


이른바 ‘조폭 연루설’에 휘말려 방송 활동을 잠정 중단한 개그맨 조세호에 대해 그를 복귀시켜달라는 시청자 청원이 올라왔다.

12일 KBS에 따르면 지난 9일 KBS 시청자 청원 게시판에는 ‘조세호 1박 2일 복귀 요청’이라는 제목의 청원이 올라왔다.

작성자는 “진실을 밝혀낼 시간을 주지 않고 하차부터 진행하는 것은 도의적이지 않은 성급한 결단이며, 지금까지 프로그램을 믿고 본 시청자에게도 예의가 아니라고 생각한다”라며 이같이 주장했다.

작성자는‘무죄추정의 원칙’을 언급하며 “의혹이 있더라도 바로 버리는 것이 아니라 진실이 가려질 때까지 지켜보고 기다리는 세상이 되길 바란다”고 호소했다. 이어 제작진을 향해 “1년 반 동안 함께한 출연자를 믿고 진실이 밝혀질 때까지 기다려주고 보호해주시길 바란다”고 당부했다.

조세호는 자신에게 제기된 ‘조폭 연루설’에 대해 지난 9일 입장문을 내고 “예전부터 여러 지방 행사를 다니다 보니, 그전에 몰랐던 다양한 사람들을 만나게 됐다”면서 “그럴 때마다 대중 앞에 서는 사람으로서 주변 사람들과의 관계에 더욱 신중했어야 했는데, 지금보다 어렸던 마음에 그 모든 인연들에 성숙하게 대처하지 못했던 것 같다”고 밝혔다.

이어 “많은 분들이 우려하시는 것처럼 그 인연으로 인해 제기된 의혹들은 전혀 사실이 아니라는 점을 말씀드린다”면서도 “시청자분들께 웃음과 위로를 드려야 하는데, 오히려 불편함과 실망감을 느끼시게 한 점 다시 한 번 깊이 반성하고 사과드린다”며 고개를 숙였다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
오프숄더 드레스 입은 문채원
‘눈부신’ 트와이스 다현, 레드카펫 ‘시선 강탈’
‘원로배우’ 김지미, 85세 일기로 별세…영화인장 준비
포즈 취하는 문채원
오프숄더 드레스 입은 문채원
하트 만드는 문채원
오프숄더 드레스 입은 문채원
하트 만드는 ‘하트맨’ 감독과 출연진
눈부신 트와이스 다현
이가령, 순백의 여신
바다, 샤랄라
한지은, 블랙 섹시미
송지효, 러블리 볼하트
서울국제영화대상 참석한 매그
이하늬, 둘째 출산 후에도 변함없는 미모
이혜영, 부드러운 카리스마
박해미, 럭셔리한 사모님룩
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
한국 영화사 쓴 김지미 별세…향년 85세
제14회 대종상 남녀주연상 수상한 김지미-하명중
원로배우 김지미, 85세 일기로 별세…영화인장 준비
원로배우 김지미, 85세 일기로 별세…영화인장 준비
“주사이모와 일면식 없다”는 정재형, 박나래 전 매니저 증언 들어보니

“주사이모와 일면식 없다”는 정재형, 박나래 전 매니저 증언 들어보니
김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”
“출근시간 안 지켰다” 매일 40분 일찍 온 직원 해고한 회사…法 “정당”

“출근시간 안 지켰다” 매일 40분 일찍 온 직원 해고한 회사…法 “정당”
원주 식당서 지인에 흉기 휘두른 50대…피해자 사망

원주 식당서 지인에 흉기 휘두른 50대…피해자 사망
‘신체접촉’ 때문 아니라는데…삼척시 마라톤 감독 자격정지 18개월

‘신체접촉’ 때문 아니라는데…삼척시 마라톤 감독 자격정지 18개월
“지하철서 모르는 사람이 팔에 피 묻히고 가” 충격…감염병 공포 퍼진 ‘유명 여행지’

“지하철서 모르는 사람이 팔에 피 묻히고 가” 충격…감염병 공포 퍼진 ‘유명 여행지’
“눈을 의심” 발등에 붙은 ‘귀’…합성사진 아니었다

“눈을 의심” 발등에 붙은 ‘귀’…합성사진 아니었다
롯데백화점 “손님, ‘노조 조끼’ 벗으세요…출입 불가입니다”

롯데백화점 “손님, ‘노조 조끼’ 벗으세요…출입 불가입니다”
“100원으로 자동차 한 대 샀습니다”…42일 만에 500만원 만든 청년

“100원으로 자동차 한 대 샀습니다”…42일 만에 500만원 만든 청년
인기 클릭
Weekly Best

  1. 내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

    내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

  2. ‘조세호 조폭 연루’ 주장하더니 SNS글 모두 삭제…“검경이 신상 털어”

    ‘조세호 조폭 연루’ 주장하더니 SNS글 모두 삭제…“검경이 신상 털어”

  3. 정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”

    정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”

  4. “지금은 아니야”…배우 정준, ‘소년범 논란’ 조진웅 향해 건넨 말

    “지금은 아니야”…배우 정준, ‘소년범 논란’ 조진웅 향해 건넨 말

  5. ‘파묘’ 무속인, 기안84에 충격 점괘 “내년 배신수…아주 가까이에”

    ‘파묘’ 무속인, 기안84에 충격 점괘 “내년 배신수…아주 가까이에”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들

시드니 모로가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 M
‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

‘대부’ 감독, 1700억 올인했다가 ‘파산’…“시계·섬 다 팔았다”

영화 ‘대부’를 연출한 거장 프란시스 포드 코폴라 감독이 신작 ‘메갈로폴리스’의 흥행 참패로 파산 위기에 직면했다.지난달 29일(현지시