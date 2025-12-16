기사 검색
장윤정 “노동부 신고당할 수도”…박나래 논란 속 재조명

입력 :2025-12-16 07:02:59
수정 :2025-12-16 07:02:59
코미디언 박나래의 ‘매니저 갑질 논란’이 확산하는 가운데, 가수 장윤정이 매니저의 근무 시간을 존중하는 모습이 다시 주목받고 있다.

지난 6월 유튜브 채널 도장TV에 공개된 영상에서 장윤정은 식사 자리에서 술을 곁들이던 중 매니저에게 대리운전 기사를 부를지를 물었다. 매니저가 이를 사양하자 장윤정은 “2분 줄 테니 고민해 봐라”고 말하며 선택권을 넘겼다.

이후 장윤정은 “댓글을 보면 매니저와 같이 술을 마시고 매니저가 대리기사를 부르는 걸 신선하게 느끼는 분들이 많더라”며 “요즘 세상이 어떤 세상인데 술 마시는데 매니저에게 기다리라고 하느냐”고 말했다. 이어 “매니저를 먼저 보내고, 본인이 알아서 귀가해야 한다”며 “그렇지 않으면 고용노동청 같은 곳에 신고당할 수 있다”고 강조했다.

해당 발언은 최근 박나래의 전 매니저들이 사적인 심부름 강요와 24시간 대기 등을 문제 삼아 손해배상 청구 소송을 예고한 상황과 맞물리며 다시 언급되고 있다.

이를 접한 누리꾼들은 “저런 인식이 정상” “장윤정이 오래 사랑받는 이유가 있다” “연예인에 따라 매니저 처우가 달라진다” “매니저 근무 실태를 점검할 필요가 있다” 등의 반응을 보였다.

