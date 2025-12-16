기사 검색
황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

입력 :2025-12-16 16:58:11
수정 :2025-12-16 16:58:11
배우 황보라. 유튜브 채널 ‘워킹맘 이현이’ 캡처
배우 황보라가 아들 출산 당시 겪었던 충격적인 일화를 공개했다.

황보라는 최근 유튜브 채널 ‘워킹맘 이현이’에 게스트로 출연해 육아에 관한 이야기를 나눴다.

이현이가 “아이를 키우며 가장 놀랐던 순간이 있었냐”고 묻자 황보라는 “출산 직후 손가락 개수부터 확인하지 않나. 그런데 아이에게 젖이 4개 있었다”고 말해 모두를 놀라게 했다.

그는 “우리가 보통 젖이 4개라더라. 가슴에 2개, 겨드랑이 쪽에 2개 있는데 이게 태어나면서 사라지는 거다. 그런데 우인이는 그게 그대로 남아 있었다”고 설명했다.

이어 “나중에 잘못하면 호르몬 영향으로 약간 커질 수도 있고, 그러면 수술해야 할 수도 있다고 해서 처음엔 너무 충격이었다. 가슴이 철렁 내려앉았다”고 회상했다.

황보라 아들처럼 유두가 2개 이상인 경우 ‘다유두증’(과잉유두)이라고 한다. 양쪽 겨드랑이에서 치골로 이어지는 젖줄을 따라 발달한 유두 일부가 사라지지 않고 남으면서 나타난다. 전 인구의 1~2%에서 발견된다.

배우 황보라. 유튜브 채널 ‘워킹맘 이현이’ 캡처
출산 후 육아 고충도 털어놨다. 황보라는 아들과 함께 떠난 첫 해외여행을 언급하며 “비행기 안에서 울었다. 내 모습이 너무 처량했다. 부모님을 모시고 갔는데 엄마도 거기서까지 아기띠를 매고 있었다”고 말했다.

이어 “도착하자마자 애가 아팠다. 비상약을 갖고 갔는데도 열이 안 내려갔다”며 “한인 병원을 찾아서 급하게 갔는데 비용이 100만원이 나왔다. 여행자 보험을 들어놔서 정말 다행이었다. 아이랑 여행 가면 무조건 보험은 들어야 한다”고 강조했다.

한편 황보라는 배우 김용건의 아들이자 배우 겸 제작자 차현우와 10년 열애 끝에 2022년 결혼했고, 지난해 5월 아들 우인 군을 품에 안았다.

