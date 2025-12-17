기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

입력 :2025-12-17 08:38:41
수정 :2025-12-17 08:38:41
유튜브 ‘전원주 전원주인공’
유튜브 ‘전원주 전원주인공’


유튜브 ‘전원주 전원주인공’
유튜브 ‘전원주 전원주인공’


배우 전원주가 60년 만에 모교를 찾아 눈물을 흘렸다.

16일 유튜브 채널 ‘전원주 전원주인공’에는 ‘63년 만에 최초 공개! 교사 출신 전원주 숙명여대 성적표 공개’라면서 영상이 게재됐다.

이날 60여년 만에 모교인 숙명여대를 찾은 전원주는 “내가 여기 나온 걸 아무도 안 믿는다. 식모 역할만 하니까, ‘고등학교도 안 나왔을 텐데’라고 하더라. 대학교 나왔다는 걸 보여주기 위해서 왔다”고 밝혔다.

전원주는 “그때는 (통학로가) 흙길이었다. 학교까지 가는 버스가 있었다. 근데 난 돈이 아까우니까 매일 걸어 올라갔다”면서 “내가 덕성여고를 나왔는데 그때 두 명밖에 대학교를 못 갔다. 그때는 여자들은 시집 보낼 생각만 하고 대학교를 안 보냈다”며 자랑스럽게 이야기했다.

유튜브 ‘전원주 전원주인공’
유튜브 ‘전원주 전원주인공’


유튜브 ‘전원주 전원주인공’
유튜브 ‘전원주 전원주인공’


유튜브 ‘전원주 전원주인공’
유튜브 ‘전원주 전원주인공’


이어 “우리 엄마는 내가 인물이 없다고 생각했고, 숙대(출신)가 신붓감 후보 1등이어서 날 선생님 만들려고 여길 보내셨다”고 했다.

그러면서 전원주는 “옛날에는 학교 나왔다는 것을 부끄워서 이야기를 못했다. ‘좋은 대학 나와서 왜 그런 역할만 하냐?’면서 졸업생들이 욕할까봐”라면서 “한번씩 힘들 때 왔었다”고 물밀듯 밀려오는 옛 기억들에 눈시울을 붉혔다.

유튜브 ‘전원주 전원주인공’
유튜브 ‘전원주 전원주인공’


잠시 후 전원주는 학교 안으로 향했고, 이어 숙대 마스코트 키링을 선물 받았다.

그때 제작진은 산뜻한 걸로 가방을 바꾸고 오셨다고 하자, 전원주는 “나 이런 거 들고 다닌다. 이제 나이 먹으니까 멋있고 비싼 가방 안 들게 된다”고 했다.

그는 “며느리들이 생일날 이름 있는 명품 가방 선물했는데, 도로 가져가라고 했다. 지금 가방은 시장에서 만원 주고 샀다”며 근검절약하는 면모를 보였다. 이어 후배들을 향해 “숙대 졸업생 전원주는 인색하지만 떳떳하게 산다”고 해 눈길을 끌었다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들
금관문화훈장 추서 받은 고 김지미
심으뜸, 가죽 보디수트로 탄탄한 근육미 과시
야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일
황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백
“홍대 클럽서 누가 내 엉덩이 만졌다” 충격 고백…하지원, 대체 무슨 일

“홍대 클럽서 누가 내 엉덩이 만졌다” 충격 고백…하지원, 대체 무슨 일
“할인매장 냉동고서 알몸 상태인 女의사 시신 발견”…발칵 뒤집혔다

“할인매장 냉동고서 알몸 상태인 女의사 시신 발견”…발칵 뒤집혔다
“밤마다 집단 성폭행에 강제 낙태까지”…영상 폭로한 중국인 ‘충격 근황’

“밤마다 집단 성폭행에 강제 낙태까지”…영상 폭로한 중국인 ‘충격 근황’
박나래와 찍던 예능 엎어지고…“속상해” 소주 들이켰다

박나래와 찍던 예능 엎어지고…“속상해” 소주 들이켰다
“안 씻어서 까만 줄”…아내 몸에 구더기 방치한 육군 부사관, ‘살인’ 혐의 기소

“안 씻어서 까만 줄”…아내 몸에 구더기 방치한 육군 부사관, ‘살인’ 혐의 기소
트와이스 측 “팬 여러분, 계속 말 걸지 마세요…선물도 싫어요” 경고

트와이스 측 “팬 여러분, 계속 말 걸지 마세요…선물도 싫어요” 경고
“70만원 벌었어요” LG 에어컨 로고 ‘순금’이었다…대박 난 고객들

“70만원 벌었어요” LG 에어컨 로고 ‘순금’이었다…대박 난 고객들
인기 클릭
Weekly Best

  1. “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

    “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

  2. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  3. 김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

    김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

  4. 정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”

    정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”

  5. “주사이모와 일면식 없다”는 정재형, 박나래 전 매니저 증언 들어보니

    “주사이모와 일면식 없다”는 정재형, 박나래 전 매니저 증언 들어보니
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치
모니카 벨루치, 여전히 눈부신 미모

모니카 벨루치, 여전히 눈부신 미모

모니카 벨루치,이렌느 야곱 등 영화배우들이 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생