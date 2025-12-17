기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“현실판 거인과 소인” 218㎝ 최홍만 품에 안긴 44㎏ 쯔양

입력 :2025-12-17 15:08:41
수정 :2025-12-17 15:08:41
최홍만 인스타그램 캡처
최홍만 인스타그램 캡처


이종격투기 선수 최홍만과 먹방 유튜버 쯔양의 만남이 공개되자 두 사람의 체격 차이가 온라인에서 화제를 모으고 있다.

두 사람은 오는 20일 방송 예정인 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에 함께 출연할 예정이다.

14일 공개된 방송 예고편과 인스타그램을 통해 두 사람이 함께 있는 모습이 알려지면서, 현실에서 보기 힘든 체격 대비가 각종 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산되고 있다.

최홍만의 인스타그램에 공개된 영상 속 그는 쯔양을 가볍게 들어 올린 채 여유로운 모습을 보였고, 쯔양 역시 긴장한 기색 없이 자연스럽게 호흡을 맞추는 장면이 담겼다.

해당 장면이 공개되자 시청자들은 두 사람의 조합 자체에 놀라움을 나타냈다.

최홍만은 신장 218cm, 체중 약 156kg에 달하는 체격을 지닌 이종격투기 선수로, 국내외 무대에서 활동하며 대중적 인지도를 쌓아왔다.

쯔양은 신장 161cm에 체중 44kg으로 알려진 국내 대표 먹방 크리에이터로, 1000만 명이 넘는 구독자를 보유하고 있다.

누리꾼들은 영상이 공개되자 “현실판 거인과 소인”, “숫자로만 보던 체급 차이가 그대로 느껴진다”, “CG인 줄 알았다”, “최홍만이 저렇게 부드럽게 사람을 안는 모습은 처음 본다”는 반응을 보이며 두 사람이 함께 있는 모습에 기대감을 나타냈다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들
금관문화훈장 추서 받은 고 김지미
심으뜸, 가죽 보디수트로 탄탄한 근육미 과시
황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백
“홍대 클럽서 누가 내 엉덩이 만졌다” 충격 고백…하지원, 대체 무슨 일

“홍대 클럽서 누가 내 엉덩이 만졌다” 충격 고백…하지원, 대체 무슨 일
“밤마다 집단 성폭행에 강제 낙태까지”…영상 폭로한 중국인 ‘충격 근황’

“밤마다 집단 성폭행에 강제 낙태까지”…영상 폭로한 중국인 ‘충격 근황’
트와이스 측 “팬 여러분, 계속 말 걸지 마세요…선물도 싫어요” 경고

트와이스 측 “팬 여러분, 계속 말 걸지 마세요…선물도 싫어요” 경고
“안 씻어서 까만 줄”…아내 몸에 구더기 방치한 육군 부사관, ‘살인’ 혐의 기소

“안 씻어서 까만 줄”…아내 몸에 구더기 방치한 육군 부사관, ‘살인’ 혐의 기소
전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연
“70만원 벌었어요” LG 에어컨 로고 ‘순금’이었다…대박 난 고객들

“70만원 벌었어요” LG 에어컨 로고 ‘순금’이었다…대박 난 고객들
“나래바 초대 감사하지만”…조인성·박보검·정해인, 거절한 사연 뒤늦게 ‘파묘’

“나래바 초대 감사하지만”…조인성·박보검·정해인, 거절한 사연 뒤늦게 ‘파묘’
정국, 윈터와 열애설 10일 만에 라이브…현재 상황 밝혔다

정국, 윈터와 열애설 10일 만에 라이브…현재 상황 밝혔다
인기 클릭
Weekly Best

  1. “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

    “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

  2. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  3. 김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

    김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

  4. 정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”

    정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”

  5. “주사이모와 일면식 없다”는 정재형, 박나래 전 매니저 증언 들어보니

    “주사이모와 일면식 없다”는 정재형, 박나래 전 매니저 증언 들어보니
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치
모니카 벨루치, 여전히 눈부신 미모

모니카 벨루치, 여전히 눈부신 미모

모니카 벨루치,이렌느 야곱 등 영화배우들이 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생