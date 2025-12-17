기사 검색
“안 꾸며도 이효리는 이효리” 근황 사진 공개

입력 :2025-12-17 16:54:26
수정 :2025-12-17 17:32:43
사진=이효리 인스타그램 캡처
사진=이효리 인스타그램 캡처


가수 이효리가 근황을 전하며 변함없는 분위기를 자랑했다.

이효리는 16일 자신의 소셜미디어에 별다른 설명 없이 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 이효리가 측면을 바라본 채 차분한 표정을 짓고 있는 모습이 담겼다.

자연스럽게 떨어지는 긴 머리와 최소한의 메이크업, 목을 감싼 스카프 스타일링이 어우러지며 특유의 담백한 매력을 강조했다.

꾸밈없는 모습 속에서도 또렷한 이목구비와 깊은 눈빛이 시선을 끌었다.

한편 이효리는 지난 8월 서울 서대문구에 ‘아난다 요가원’을 개업했다.

그는 지난 2013년 가수 이상순과 결혼 후 제주 생활을 이어오다 지난해 서울로 이사했다.

사진=이효리 인스타그램 캡처
사진=이효리 인스타그램 캡처


뉴시스
