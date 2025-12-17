기사 검색
김용명 “지드래곤 생일파티 참석, ‘파워’ 외쳐”

입력 :2025-12-17 14:32:12
수정 :2025-12-17 14:32:12

17일 MBC ‘라디오스타’ 방송

개그맨 김용명이 ‘라디오스타’에서 지드래곤과 만남을 공개한다.<br>사진 - MBC 라디오스타 캡처
개그맨 김용명이 ‘라디오스타’에서 지드래곤과 만남을 공개한다.

17일 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’(연출 윤혜진 등)는 김태원, 이필모, 김용명, 심자윤이 출연하는 ‘필모를 부탁해’ 특집으로 꾸며진다.

김용명은 공식 검색에서는 누락된 자기 출연작들을 직접 하나하나 열거한다. ‘힙하게’, ‘천국보다 아름다운’ 등 이름만 들어도 알 법한 작품들을 풀어내며 “이 정도면 필모 정리 좀 해줘야 하는 거 아니냐”라고 호소해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

김혜자, 신민아, 한지민 등의 유명 배우들의 출연작에서 묵묵히 연기해 온 그는 소속사 없이 홀로 활동하고 있는 상황. “포털 사이트는 일일이 내가 다 추가해야 한다”라며 억울함을 토로한 후, 배우 소속사로부터 러브콜을 받은 근황도 공개해 폭소를 안긴다.

이어 김용명은 최근 자신의 필모그래피에 새롭게 추가된 항목으로 ‘GD 생일 파티’를 언급한다. 현장에서 ‘파워’를 외치게 된 전말을 공개하는 것은 물론, 지드래곤과 관련된 본인 미담을 셀프 폭로하며 궁금증을 자아낸다.

누구보다 다채로운 필모그래피를 쌓아온 김용명의 필모 토크는 17일 밤 10시 30분 방송된다.

