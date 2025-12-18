기사 검색
이지혜, 붕어빵 딸 생일파티 속 따뜻한 가족 사진 ‘행복한 근황’

입력 :2025-12-18 10:22:20
수정 :2025-12-18 10:22:20
사진=이지혜 인스타그램 캡처
사진=이지혜 인스타그램 캡처


그룹 샵 출신 방송인 이지혜가 첫째 딸 생일을 축하했다.

그는 지난 17일 소셜미디어에 “너희가 행복하면 엄마 아빠도 행복해 늘 부족한 엄마지만 세상에서 제일 사랑한다고 말해주는 우리 두 딸 사랑해 너무너무”란 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

사진 속 이지혜는 가족과 밝게 웃고 있다.

이지혜는 딸 생일 파티에서 포즈를 취했다.

사진=이지혜 인스타그램 캡처
사진=이지혜 인스타그램 캡처


그는 딸을 위한 케이크를 준비했다.

이지혜 가족들은 애틋한 모습을 보였다.

한편 이지혜 지난 2017년 세무사와 결혼해 두 딸을 얻었다.

그는 개인 유튜브 채널을 운영 중이다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치
모니카 벨루치,이렌느 야곱 등 영화배우들이 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생