김지선 아들 “최악의 경우 간 이식”…‘안타까운 소식’ 전했다

입력 :2025-12-18 13:31:59
수정 :2025-12-18 13:31:59
방송인 김지선의 아들이자 래퍼로 활동 중인 시바(본명 김정훈). 선우용여 유튜브 채널 캡처
방송인 김지선의 아들이자 래퍼로 활동 중인 시바(본명 김정훈)가 간수치 이상을 고백했다.

17일 시바는 자신의 인스타그램을 통해 “몇 주 전부터 계속 헛구역질하고 토하고 이상해서 피검사를 받아 보니 간 수치가 정상의 5배 이상 높다고 한다”라고 밝혔다.

그는 “이 정도 수치면 일상생활이 불가능할 정도라고 하는데 어찌어찌 잘 버티고 있다”며 “내일 피검사로 바이러스성 급성 간염인지 아닌지 결과가 나온다고 한다”고 전했다.

그러면서 “최악의 경우에는 간 이식을 해야 할 수도 있다는데 음악 오래오래 해야 한다. 잘 이겨내 보겠다”고 덧붙였다.

이후 그는 검사 결과를 공유하면서 “검사 결과 나왔다. 간염은 아니라고 한다”라며 “다행히 우려하던 최악의 상황은 아니다”라고 말했다.

이어 “항정신과 약물을 너무 많이 복용해서 간 수치가 높게 나온 것 같다고 한다”며 “이번 기회로 건강 관리 제대로 하겠다. 걱정해 주셔서 감사하다”고 했다.

시바는 개그우먼 김지선의 둘째 아들로 지난 2023년 래퍼로 데뷔했다. 그는 소셜미디어(SNS) 등을 통해 사회 공포증을 고백한 바 있다. 현재 다양한 무대에서 활동 중이다.

시바는 지난 10월 선우용여 유튜브 채널에 모친 김지선과 함께 출연해 다수의 얼굴 피어싱으로 화제를 모으기도 했다.

