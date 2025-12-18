스타요즘
“달라진 분위기”…‘이동국 둘째 딸’ 이재아, 예뻐진 근황
입력 :2025-12-18 17:16:58
수정 :2025-12-18 17:16:58
전 축구 국가대표 이동국의 아내 이수진이 둘째 딸 이재아의 근황을 공개했다.
이수진은 18일 자신의 소셜미디어에 이재아의 사진과 함께 “재아에게 나이키는 도전이고, 믿음이고, 다시 일어서는 힘”이라며 “포기할 수 없게 만드는 이유”라는 글을 올렸다.
이어 “세계 최고의 브랜드 나이키, 각 분야 최고의 선수들이 모인 송년회”라며 “2026년도 화이팅”이라는 해시태그를 덧붙여 딸을 향한 응원의 마음을 드러냈다.
사진 속 이재아는 나이키 로고가 새겨진 의상을 입고 행사에 참석한 모습으로, 목에는 출입 배지를 걸고 당당한 포즈를 취하고 있다.
이재아는 이동국과 이수진의 둘째 딸로, 유소년 시절부터 테니스 선수로 활동하며 주목을 받아왔다.
다만 잦은 부상 여파로 테니스 선수 생활을 정리하고, 골프 선수를 준비 중인 것으로 알려졌다.
첫째 딸 이재시는 2022년 파리·밀라노 패션위크 무대에 올라 주목을 받았다. 셋째·넷째 쌍둥이 동생 이설아·이수아는 유아복 브랜드 키즈 모델로 활동한 바 있다.
막내 동생 이시안은 유소년 축구선수로 활약하고 있다.
