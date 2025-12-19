기사 검색
방민아♥온주완, 달달한 신혼 근황 “뮤지컬 데이트”

입력 :2025-12-19 10:11:35
수정 :2025-12-19 10:11:35
사진=방민아 인스타그램 캡처
사진=방민아 인스타그램 캡처


배우 방민아와 배우 온주완이 신혼 근황을 전했다.

방민아는 18일 자신의 소셜미디어에 “데스 노트(DEATH NOTE)”라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속 방민아와 온주완은 뮤지컬 ‘데스 노트’ 관람 후 인증샷을 남겼다. ‘데스노트’ 출연진 임정모, 조형균 등도 함께했다.

사진=방민아 인스타그램 캡처
사진=방민아 인스타그램 캡처


방민아와 온주완은 지난달 29일 인도네시아 발리에서 비공개 결혼식을 올렸다.

두 사람은 지난 2016년 SBS 드라마 ‘미녀 공심이’를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 2021년 뮤지컬 ‘그날들’에서도 호흡을 맞췄다.

민아는 2010년 걸그룹 ‘걸스데이’로 데뷔했다. ‘기대해’ ‘여자대통령’ 등의 곡으로 인기를 얻었다.

배우 활동도 병행하며 드라마 ‘뱀파이어 아이돌’(2011~2012) ‘달콤살벌 패밀리’(2015~2016) ‘절대그이’(2019) ‘딜리버리맨’(2023) ‘찌질의 역사’(2025) 등에 출연했다.

온주완은 2002년 드라마 ‘야인시대’로 데뷔했으며, KBS 2TV 예능 ‘산장미팅 - 장미의 전쟁’으로 얼굴을 알렸다.

영화 ‘발레교습소’(2004) ‘돈의 맛’(2012) ‘인간중독’(2014), 드라마 ‘펀치’(2014~2015) ‘펜트하우스3’(2021) 등에서 활약했다.

서현진, '멜로 퀸'의 귀환
최지우, 변함없는 미모
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들
"광고만 벌써 몇 개야" 생후 10개월 '심형탁 아들' 하루, 광고 러브콜 근황

“광고만 벌써 몇 개야” 생후 10개월 ‘심형탁 아들’ 하루, 광고 러브콜 근황
'암 투병' 박미선이 전한 밝은 근황 "건강하셔야 해요"

‘암 투병’ 박미선이 전한 밝은 근황 “건강하셔야 해요”
식당 앞에서 바지 벗더니 '경악'…외국인女 노상방뇨 논란

식당 앞에서 바지 벗더니 ‘경악’…외국인女 노상방뇨 논란
"얼렁뚱땅 입장문, 나라면 저렇게 안 해" 박나래 대응 조언한 변호사

“얼렁뚱땅 입장문, 나라면 저렇게 안 해” 박나래 대응 조언한 변호사
나나, '강도 사건' 이후 꼭 챙겨다닌다는 '필수 아이템'은?

나나, ‘강도 사건’ 이후 꼭 챙겨다닌다는 ‘필수 아이템’은?
"이건 선 넘었다"…'로제' 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지
"72세 맞아?" 비키니 입은 할머니 '깜짝'…"손주들도 놀라" 비결은

“72세 맞아?” 비키니 입은 할머니 ‘깜짝’…“손주들도 놀라” 비결은
"친오빠는 과학고" 영재교육원 수료한 아역 배우

“친오빠는 과학고” 영재교육원 수료한 아역 배우
"저속노화쌤 스토킹? 성적 역할 강요당했다" 정희원에 피소당한 연구원 반박

“저속노화쌤 스토킹? 성적 역할 강요당했다” 정희원에 피소당한 연구원 반박
  "런닝맨 오늘이 마지막 촬영"…유재석, 작별인사 나눴다

    “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

  '박나래 논란'에 전현무마저…"방송하지 않기로" 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  황보라 "아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아" 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  야노시호 "추성훈과 이혼 생각"…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

  전원주, '미모의 대학 졸업사진' 공개…"숙대 나온 여자" 말 못한 사연

    전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연
"이건 선 넘었다"…'로제' 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치