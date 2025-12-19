기사 검색
조현아 “멤버 권순일과 싸운 후 마비 증세…눈도 잘 안보여”

입력 :2025-12-19 11:16:38
수정 :2025-12-19 11:16:38
사진=조현아 인스타그램 캡처
사진=조현아 인스타그램 캡처


그룹 어반자카파 멤버 조현아가 극심한 스트레스로 마비 증세가 왔다고 고백했다.

지난 18일 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’에는 가수 옥주현이 출연했다.

조현아는 멤버 권순일을 통해 옥주현에 대한 이야기를 많이 들었다며 친분을 드러냈다.

조현아는 권순일을 비롯해 가수 임슬옹이 “옥주현 누나를 통해 배운 마사지 법”이라며 자신한테 해준 행동을 재현했다.

이를 본 옥주현은 “내가 한번 주물러 봐도 되냐”라며 조현아의 목 부분을 체크했다.

사진=유튜브 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 캡처
사진=유튜브 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 캡처


사진=유튜브 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 캡처
사진=유튜브 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’ 캡처


이에 조현아는 “제가 얼마 전 신경통이 세게 됐다. 나아진지 얼마 안 됐다. 오른쪽 마비가 왔다”라고 털어놨다.

그러면서 “권순일 때문이다. 권순일이랑 싸웠는데 열받게 해서 갑자기 오른쪽 마비가 왔다”고 토로했다.

이어 옥주현이 추천한 자가 검진법에 따라 한쪽 눈을 가린 채 소리를 내던 조현아는 “오른쪽 눈이 잘 안 보 인다”고 호소했다.

이에 옥주현은 “순일아. 어떻게 된 거냐”고 깜짝 놀랐고 조현아는 “순일이가 저희 집 와서 사과했다”고 했다.

뉴시스
