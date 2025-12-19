기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘흑백요리사2’ 백종원, 논란 있더니 소개에 ‘이 문구’ 빠졌다

입력 :2025-12-19 11:26:27
수정 :2025-12-19 11:26:27
백종원.<br>넷플릭스 제공
백종원.
넷플릭스 제공


백종원 더본코리아 대표에 대해 달라진 ‘흑백요리사’ 소개에 관심이 쏠린다.

16일 공개된 넷플릭스 ‘흑백요리사’ 시즌2에서는 백종원을 ‘심사위원’으로 소개했다.

이는 지난해 시즌1 당시 ‘대한민국 최고의 외식 경영인 백종원’이라는 소개와는 대조적이다.

앞서 백종원은 각종 논란 속에서 ‘흑백요리사’ 시즌2 출연을 두고 논란이 됐다.

제작진이 이를 의식하고 백종원에 대한 소개를 달리한 것으로 해석된다.

지난해 시즌1은 한국 예능 최초로 3주 연속 넷플릭스 세계 톱10 비영어 부문 1위를 찍었고, 출연자 100명 가게에 줄이 늘어서는 등 국내 외식업계에까지 영향을 미쳤다.

다만 이후 백종원이 이끄는 더본코리아는 올해 1월 ‘빽햄’ 선물세트 논란을 시작으로 농지법 위반, 실내 고압가스 요리, 원산지 표기 오류, 블랙리스트 의혹 등이 제기됐다.

이에 백종원은 지난 5월 “현재 촬영 중인 프로그램을 제외하고 모든 방송 활동을 중단하겠다”고 밝힌 바 있다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
서현진, ‘멜로 퀸’의 귀환
최지우, 변함없는 미모
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들
“광고만 벌써 몇 개야” 생후 10개월 ‘심형탁 아들’ 하루, 광고 러브콜 근황

“광고만 벌써 몇 개야” 생후 10개월 ‘심형탁 아들’ 하루, 광고 러브콜 근황
‘암 투병’ 박미선이 전한 밝은 근황 “건강하셔야 해요”

‘암 투병’ 박미선이 전한 밝은 근황 “건강하셔야 해요”
“얼렁뚱땅 입장문, 나라면 저렇게 안 해” 박나래 대응 조언한 변호사

“얼렁뚱땅 입장문, 나라면 저렇게 안 해” 박나래 대응 조언한 변호사
나나, ‘강도 사건’ 이후 꼭 챙겨다닌다는 ‘필수 아이템’은?

나나, ‘강도 사건’ 이후 꼭 챙겨다닌다는 ‘필수 아이템’은?
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지
입짧은햇님 “모든 활동 중단”…박나래 ‘주사이모’ 논란 확산

입짧은햇님 “모든 활동 중단”…박나래 ‘주사이모’ 논란 확산
‘공개 열애 2번’ 전현무, 타투 있는 여성과 교제…수줍은 미소

‘공개 열애 2번’ 전현무, 타투 있는 여성과 교제…수줍은 미소
HIV 감염 숨기고 무방비 성관계…20대 남성 실형

HIV 감염 숨기고 무방비 성관계…20대 남성 실형
“저속노화쌤 스토킹? 성적 역할 강요당했다” 정희원에 피소당한 연구원 반박

“저속노화쌤 스토킹? 성적 역할 강요당했다” 정희원에 피소당한 연구원 반박
인기 클릭
Weekly Best

  1. “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

    “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

  2. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  3. 황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  4. 야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

  5. 전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

    전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치