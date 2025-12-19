기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“63세에 인생 리셋” 윤영미, 다이어트와 시술로 달라진 얼굴

입력 :2025-12-19 13:43:15
수정 :2025-12-19 13:43:15
사진=윤영미 인스타그램 캡처
사진=윤영미 인스타그램 캡처


방송인 윤영미(63)가 다이어트와 시술 후 달라진 근황을 공개했다.

윤영미는 최근 자신의 소셜미디어에 “10개월 만에 무슨 일이? 요즘 너무 예뻐졌다고 뭐 했냐고 묻는 분들이 많아 자백합니다”라고 적고 사진을 올렸다.

공개된 사진은 ‘비포(before)’와 ‘애프터(after)’를 비교한 이미지로, 각각 “2025년 2월15일”과 “2025년 12월16일”이라는 설명이 덧붙여졌다.

윤영미는 “올봄 몸무게가 60㎏ 육박에 얼굴이 몸 푼 여자같이 푸석푸석했다”며 “얼굴은 탄력없이 늘어지고 목주름은 닭목 같이 짜글짜글했다”고 털어놨다. 이어 “인생이 너무 우울하고 무기력했다. 이렇게 살 순 없다”라며 체중 감량을 결심하게 된 계기를 밝혔다.

윤영미는 “무섭게 다이어트 돌입, 6개월만에 9㎏ 감량했고”라고 전했다. 또 “한달 전, 쎈 시술로 얼굴을 끌어올렸다. 목주름도 없애고 쳐진 눈도 끌어올렸다”고 덧붙였다.

그는 “이제 한달 됐는데 잘 했다 싶네요. 만 63세에 인생 리셋했지요. 스테이 포에버 영(stay forever young)”이라고 적었다.

끝으로 윤영미는 “새해 목표는 건강하고 예쁘게 즐겁게인데 예쁘게는 벌써 목표달성 한 듯”이라고 했다.

윤영미는 1991년 SBS 아나운서로 입사해 ‘모닝와이드’ ‘접속! 무비월드’ 등의 진행을 맡았다.

황능준 목사와 1995년 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀다. 2010년 SBS를 퇴사해 프리랜서로 전향했다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
서현진, ‘멜로 퀸’의 귀환
최지우, 변함없는 미모
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들
“광고만 벌써 몇 개야” 생후 10개월 ‘심형탁 아들’ 하루, 광고 러브콜 근황

“광고만 벌써 몇 개야” 생후 10개월 ‘심형탁 아들’ 하루, 광고 러브콜 근황
“얼렁뚱땅 입장문, 나라면 저렇게 안 해” 박나래 대응 조언한 변호사

“얼렁뚱땅 입장문, 나라면 저렇게 안 해” 박나래 대응 조언한 변호사
나나, ‘강도 사건’ 이후 꼭 챙겨다닌다는 ‘필수 아이템’은?

나나, ‘강도 사건’ 이후 꼭 챙겨다닌다는 ‘필수 아이템’은?
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지
입짧은햇님 “모든 활동 중단”…박나래 ‘주사이모’ 논란 확산

입짧은햇님 “모든 활동 중단”…박나래 ‘주사이모’ 논란 확산
‘공개 열애 2번’ 전현무, 타투 있는 여성과 교제…수줍은 미소

‘공개 열애 2번’ 전현무, 타투 있는 여성과 교제…수줍은 미소
HIV 감염 숨기고 무방비 성관계…20대 남성 실형

HIV 감염 숨기고 무방비 성관계…20대 남성 실형
매일 쓰는 드라이어·토스터기의 배신?…“폐 파고드는 유해입자 대량 뿜어내”

매일 쓰는 드라이어·토스터기의 배신?…“폐 파고드는 유해입자 대량 뿜어내”
“저속노화쌤 스토킹? 성적 역할 강요당했다” 정희원에 피소당한 연구원 반박

“저속노화쌤 스토킹? 성적 역할 강요당했다” 정희원에 피소당한 연구원 반박
인기 클릭
Weekly Best

  1. “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

    “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

  2. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  3. 황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  4. 야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

  5. 전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

    전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치