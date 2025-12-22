기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘백혈병 투병’ 차현승, 안타까운 근황 “역대급 고통…마지막이길”

입력 :2025-12-22 09:41:58
수정 :2025-12-22 09:41:58
사진=차현승 인스타그램, 유튜브 캡처
사진=차현승 인스타그램, 유튜브 캡처


백혈병 투병 중인 댄서 출신 배우 차현승이 골수 검사를 마치고 완치를 희망한다고 했다.

차현승은 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 최근 퇴원했다고 알리며 골수 검사가 남은 상태라고 했다.

그는 “예전부터 순례길을 꼭 가보고 싶었다. 회복하면 반드시 도전하겠다”고 말했다. 차현승은 러닝을 하는 등 일상도 공개했다.

차현승은 며칠 뒤 골수 검사를 했다. 그는 검사를 위해 이동하면서 “이번이 마지막 골수 검사이길 바란다”고 했다. 검사 후엔 “역대급으로 아팠다. 마취가 풀리면서 골수를 뽑은 부위가 많이 아프고, 다리까지 저리다”고 말했다.

차현승은 또 “반년 넘게 병원에서만 생활해왔다. 이제 투병 생활이 끝날 수도 있다는 생각에, 다시 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대감에 오히려 마음이 조급해졌다”고 했다.

이어 “단편영화와 독립영화 지원도 다시 시작했다”고 말했다.

차현승은 오는 22일 최종 검사 결과가 나온다고 했다.

그는 “이번에는 믿고 있다. 완치됐다는 확신과 좋은 느낌이 있다”고 말했다.

그러면서 “희망을 가지고 차근차근 미래를 준비하겠다. 좋은 결과를 들고 오겠다. 모두 기도해 달라”고 했다.

차현승은 가수 선미의 댄서로 활동하며 이름을 알렸다. ‘솔로지옥’ ‘피지컬:100’ 등에 출연했고 현재 배우로 활동 중이다. 지난 9월 백혈병 투병 중이라고 밝혔다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
예쁜 제니
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
서현진, ‘멜로 퀸’의 귀환
제니, 인형
예쁜 제니
장원영·안유진, 우열 가기리 힘든 비주얼
장원영, 핫팬츠 입고 성큼성큼
카리나, AI 비주얼
윈터, 겨울은 나의 계절
에스파, 누구 하트 받으실래요
안유진, 말랑말랑 손 인사
이서, 상큼 요정
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
“엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

“엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼
주우재, 수상소감 중 돌발 고백 “아린아 사랑해”…다급히 해명한 ‘깜짝’ 정체는

주우재, 수상소감 중 돌발 고백 “아린아 사랑해”…다급히 해명한 ‘깜짝’ 정체는
“잘나가더니 갑자기”…시청률 반토막, 자체 최저 찍은 ‘화제 드라마’

“잘나가더니 갑자기”…시청률 반토막, 자체 최저 찍은 ‘화제 드라마’
조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’
“비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다

“비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다
심근경색 징조라던 김수용 ‘귓불주름’, 이때부터 달고 살았다

심근경색 징조라던 김수용 ‘귓불주름’, 이때부터 달고 살았다
정희원, 사생활 논란 끝에… 서울시 건강총괄관 사의 표명

정희원, 사생활 논란 끝에… 서울시 건강총괄관 사의 표명
유독 ‘스포츠카’에 집착하는 남자?…“일부는 신체 ‘그곳’ 열등감 때문”

유독 ‘스포츠카’에 집착하는 남자?…“일부는 신체 ‘그곳’ 열등감 때문”
기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”

기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  2. 황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  3. 전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

    전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

  4. 야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

  5. “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

    “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치