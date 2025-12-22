기사 검색
션, 훈훈하게 자란 자녀들과 연탄봉사 ‘아빠 닮은 선행’

입력 :2025-12-22 10:25:41
수정 :2025-12-22 10:25:41
사진=션 인스타그램 캡처
사진=션 인스타그램 캡처


힙합 듀오 ‘지누션’ 멤버 션이 자녀들과 함께 연탄 나눔 봉사에 나섰다.

션은 21일 자신의 소셜미디어에 연탄을 옮기는 현장 사진을 올리며 “16살 셋째 하율이. 아빠 따라 연탄 19장 플렉스(FLEX)”라고 적었다.

또 다른 게시물에서는 첫째 딸을 언급하며 겨울마다 이어온 연탄 봉사 루틴을 전했다.

션은 “아빠는 너 하나가 이 세상에서 잘 되는 거보다는 너 때문에 이 세상이 잘 되고 행복한 세상이 되길 항상 기도할게”라고 덧붙였다.

사진 속 션과 자녀들은 작업복과 장갑을 착용한 채 연탄을 나르며 구슬땀을 흘렸다. 연말을 맞아 가족이 함께한 봉사 현장이 훈훈함을 더했다.

사진=션 인스타그램 캡처
사진=션 인스타그램 캡처


사진=션 인스타그램 캡처
사진=션 인스타그램 캡처


션은 2004년 배우 정혜영과 결혼해 2남 2녀를 두고 있다.

독립유공자 후손 주거 지원을 위한 815런 캠페인 등 다양한 나눔 활동을 지속해왔으며, 누적 기부액은 약 60억 원으로 전해졌다.

뉴시스
