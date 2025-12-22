기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

신민아♥김우빈, 결혼식 답례품도 화제 “이래서 톱스타”

입력 :2025-12-22 11:00:04
수정 :2025-12-22 11:00:04
사진=에이엠엔터테인먼트, SNS 캡처
사진=에이엠엔터테인먼트, SNS 캡처


배우 김우빈과 신민아가 20일 결혼식을 올린 가운데, 그들이 하객들에게 건넨 답례품이 화제를 모으고 있다.

22일 연예계에 따르면 결혼식 이후 온라인 커뮤니티와 소셜미디어를 통해 통해 공개된 답례품은 신민아가 앰배서더(홍보대사)로 활동 중인 글로벌 뷰티 브랜드와 럭셔리 향수 브랜드 제품이다.

함께 동봉된 카드에는 “김우빈, 신민아의 결혼식에 초대합니다. 함께해 주세요”라고 적혔다.

또 이날 결혼식 메뉴판에는 김우빈·신민아 부부가 직접 그린 그림과 손글씨가 담겼다.

두 사람은 20일 서울 중구 신라호텔에서 결혼식을 치렀다.

결혼식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행된다.

주례는 법륜스님, 축가는 카더가든이, 사회는 배우 이광수가 각각 맡았다.

두 사람은 2014년 한 의료 브랜드 광고 촬영 현장에서 처음 만나 이듬해부터 공개 연애를 이어왔다.

특히 김우빈이 비인두암으로 투병 중일 때 신민아가 곁을 지킨 사실이 알려져 팬들 사이에서도 큰 화제를 모았다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
예쁜 제니
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
서현진, ‘멜로 퀸’의 귀환
제니, 인형
예쁜 제니
장원영·안유진, 우열 가기리 힘든 비주얼
장원영, 핫팬츠 입고 성큼성큼
카리나, AI 비주얼
윈터, 겨울은 나의 계절
에스파, 누구 하트 받으실래요
안유진, 말랑말랑 손 인사
이서, 상큼 요정
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
“엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

“엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼
주우재, 수상소감 중 돌발 고백 “아린아 사랑해”…다급히 해명한 ‘깜짝’ 정체는

주우재, 수상소감 중 돌발 고백 “아린아 사랑해”…다급히 해명한 ‘깜짝’ 정체는
“잘나가더니 갑자기”…시청률 반토막, 자체 최저 찍은 ‘화제 드라마’

“잘나가더니 갑자기”…시청률 반토막, 자체 최저 찍은 ‘화제 드라마’
조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’
“비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다

“비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다
심근경색 징조라던 김수용 ‘귓불주름’, 이때부터 달고 살았다

심근경색 징조라던 김수용 ‘귓불주름’, 이때부터 달고 살았다
정희원, 사생활 논란 끝에… 서울시 건강총괄관 사의 표명

정희원, 사생활 논란 끝에… 서울시 건강총괄관 사의 표명
유독 ‘스포츠카’에 집착하는 남자?…“일부는 신체 ‘그곳’ 열등감 때문”

유독 ‘스포츠카’에 집착하는 남자?…“일부는 신체 ‘그곳’ 열등감 때문”
기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”

기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  2. 황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  3. 전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

    전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

  4. 야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

  5. “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

    “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치