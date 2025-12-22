기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

43세 이민정, 단아한 드레스 자태 ‘빛나는 미모’

입력 :2025-12-22 11:30:30
수정 :2025-12-22 11:30:30
사진=이민정 인스타그램 캡처
사진=이민정 인스타그램 캡처


배우 이민정이 드레스를 입고 근황을 전했다.

이민정은 지난 21일 자신의 소셜미디어에 여러 장의 사진을 게재하며 우아한 드레스 자태를 공개했다.

사진 속 이민정은 베이지 톤의 드레스를 입고 단정한 올림머리를 연출해 고급스러운 분위기를 자아냈다. 또렷한 이목구비와 함께 차분하면서도 세련된 미모가 시선을 끌었다. 특히 대본과 마이크를 손에 든 모습이 함께 담기며 공식 석상 비하인드 컷임을 짐작하게 했다.

해당 사진은 지난 20일 서울 여의도 KBS 신관에서 열린 ‘2025 KBS 연예대상’에서 찍은 사진으로, 이민정은 이날 시상식 사회를 맡아 안정적인 진행으로 호평을 받았다.

한편 이민정은 지난 18일 공개된 티빙 오리지널 드라마 ‘빌런즈’에 출연했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
예쁜 제니
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
서현진, ‘멜로 퀸’의 귀환
제니, 인형
예쁜 제니
장원영·안유진, 우열 가기리 힘든 비주얼
장원영, 핫팬츠 입고 성큼성큼
카리나, AI 비주얼
윈터, 겨울은 나의 계절
에스파, 누구 하트 받으실래요
안유진, 말랑말랑 손 인사
이서, 상큼 요정
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
신촌세브란스병원에 마련된 윤석화 빈소
“엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

“엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼
조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’
기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”

기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”
“삼키고 항문에 넣고” 경악…몸속에 ‘이것’ 숨긴 태국 여성들 딱 걸렸다

“삼키고 항문에 넣고” 경악…몸속에 ‘이것’ 숨긴 태국 여성들 딱 걸렸다
야구선수 최준석, 20억 사기 피해 “15년 가족처럼 지낸 사람”

야구선수 최준석, 20억 사기 피해 “15년 가족처럼 지낸 사람”
“비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다

“비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다
정희원, 사생활 논란 끝에… 서울시 건강총괄관 사의 표명

정희원, 사생활 논란 끝에… 서울시 건강총괄관 사의 표명
“HIV 보균자의 혈액이…” ‘10여명 사상’ 대만 칼부림에 보건당국 비상

“HIV 보균자의 혈액이…” ‘10여명 사상’ 대만 칼부림에 보건당국 비상
유독 ‘스포츠카’에 집착하는 남자?…“일부는 신체 ‘그곳’ 열등감 때문”

유독 ‘스포츠카’에 집착하는 남자?…“일부는 신체 ‘그곳’ 열등감 때문”
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  2. 황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  3. 전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

    전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

  4. 야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

  5. “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

    “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공