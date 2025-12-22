서예지 맞아? 달라진 얼굴 “낯서네”

‘윤석열 공개 지지’ 김흥국 근황 공개 “상황 거의 바닥”

가수 김흥국이 정치 논란 이후 근황과 심경을 직접 털어놨다. 김흥국은 22일 자신의 유튜브 채널 ‘김흥국 들이대TV’에 ‘김흥국, 솔직한 심경을 털어놓다’라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서 김흥국은 “요즘 방송이고 행사고 전혀 없다”며 “좋은 모습으로 여러분께 사랑받고 싶다”고 토로했다. 이어 “저에 대한 안 좋은 시선 안다”며 “(안 좋은 시선이) 9 대 1 (비율)까지 이렇게 된 상황은 거의 이제 바닥이라고 봐야 된다”고 말했다. 또 “요즘 저에 대한 시선이 차갑다”며 “목을 매달 정도의 정치꾼은 아니다”고 강조했다. 그러…