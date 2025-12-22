기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

한지민, ‘쌍둥이 언니’ 정은혜와 따뜻한 만남…3년 지나도 “인연 계속”

입력 :2025-12-22 15:46:54
수정 :2025-12-22 15:46:54
사진=한지민 인스타그램 캡처
사진=한지민 인스타그램 캡처


배우 한지민이 다운증후군 작가 정은혜, 그의 남편 조영남과 함께한 근황을 공개하며 변함없는 우정을 드러냈다.

한지민은 21일 자신의 소셜미디어에 “‘은혜로운 명화전’(feat. 영남씨가 내려주는 커피)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 한지민은 정은혜의 전시를 찾았다.

세 사람은 작품 앞에서 나란히 서 있거나 다정한 표정으로 카메라를 바라보며 따뜻한 분위기를 자아냈다.

특히 한지민과 정은혜는 손으로 하트를 만들며 친밀함을 드러냈고, 조영남까지 함께한 사진에서는 가족 같은 편안한 분위기가 눈길을 끌었다.

정은혜는 tvN 드라마 ‘우리들의 블루스’(2022)에서 한지민이 연기한 이영옥의 쌍둥이 언니 이영희 역을 맡아 시청자들의 주목을 받았다.

그는 남자친구였던 조영남과 지난 5월 결혼했으며, 현재 SBS 예능프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’에 출연하며 일상을 공개하고 있다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
정은혜가 ‘우리들의 블루스’에서 맡은 역할은?
인기기사
강한나, ‘우아한 자태’
‘영화 한 장면’ 신민아♥김우빈 결혼식 사진 공개
예쁜 제니
제니, 인형
예쁜 제니
장원영·안유진, 우열 가기리 힘든 비주얼
장원영, 핫팬츠 입고 성큼성큼
카리나, AI 비주얼
윈터, 겨울은 나의 계절
에스파, 누구 하트 받으실래요
안유진, 말랑말랑 손 인사
이서, 상큼 요정
“엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

“엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼
조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’
기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”

기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”
야구선수 최준석, 20억 사기 피해 “15년 가족처럼 지낸 사람”

야구선수 최준석, 20억 사기 피해 “15년 가족처럼 지낸 사람”
“삼키고 항문에 넣고” 경악…몸속에 ‘이것’ 숨긴 태국 여성들 딱 걸렸다

“삼키고 항문에 넣고” 경악…몸속에 ‘이것’ 숨긴 태국 여성들 딱 걸렸다
“비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다

“비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다
“HIV 보균자의 혈액이…” ‘10여명 사상’ 대만 칼부림에 보건당국 비상

“HIV 보균자의 혈액이…” ‘10여명 사상’ 대만 칼부림에 보건당국 비상
정희원, 사생활 논란 끝에… 서울시 건강총괄관 사의 표명

정희원, 사생활 논란 끝에… 서울시 건강총괄관 사의 표명
정희원 “나는 가스라이팅 피해자…‘안희정처럼 되지 말라’며 접근”

정희원 “나는 가스라이팅 피해자…‘안희정처럼 되지 말라’며 접근”
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  2. 황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  3. 김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

    김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

  4. 전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

    전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

  5. 야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공