윤정수♥원진서, 달달한 ‘발리 신혼여행’ 사진 공개

입력 :2025-12-22 16:58:29
수정 :2025-12-22 16:58:29
사진=원진서 인스타그램 캡처
사진=원진서 인스타그램 캡처


개그맨 윤정수와 아내 원진서가 신혼여행 근황을 공개했다.

원진서는 22일 자신의 소셜미디어에 “천국 같은 발리. 자연 속에서 사랑하는 사람과 단 둘이. 힐링 그 잡채. 되돌아봐도 너무나 꿈만 같았던 우리의 시간들”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 발리의 울창한 자연을 배경으로 수영장에서 여유를 즐기는 두 사람의 모습이 담겼다.

원진서는 붉은색 비키니 차림으로 늘씬한 몸매를 드러냈고, 윤정수는 수영장에서 음료를 들고 미소를 짓는 모습으로 눈길을 끌었다.

사진=원진서 인스타그램 캡처
사진=원진서 인스타그램 캡처


또 다른 사진에서는 발리의 풍경을 바라보며 즐긴 식사와 칵테일 등 신혼여행의 여유로운 분위기가 고스란히 전해졌다.

두 사람은 지난달 30일 서울 강남의 한 호텔에서 비공개로 결혼식을 올렸다.

이날 오후 10시 방송될 TV CHOSUN 예능프로그램 ‘조선의 사랑꾼’에서 이들의 결혼식이 공개된다.

뉴시스
"엄마라고 못해"…'재혼' 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

“엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼
조세호 "혼자 남은 아내 부탁" 영상메시지…홍진경 '오열'

조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’
기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…"세상이 삭막해서"

기안84, 외국인 아저씨 엉덩이에 키스…“세상이 삭막해서”
야구선수 최준석, 20억 사기 피해 "15년 가족처럼 지낸 사람"

야구선수 최준석, 20억 사기 피해 “15년 가족처럼 지낸 사람”
"삼키고 항문에 넣고" 경악…몸속에 '이것' 숨긴 태국 여성들 딱 걸렸다

“삼키고 항문에 넣고” 경악…몸속에 ‘이것’ 숨긴 태국 여성들 딱 걸렸다
"비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데"…기준치 2배 초과 '1급 발암물질' 마셨다

“비행기 탈 때마다 마스크 벗었는데”…기준치 2배 초과 ‘1급 발암물질’ 마셨다
"HIV 보균자의 혈액이…" '10여명 사상' 대만 칼부림에 보건당국 비상

“HIV 보균자의 혈액이…” ‘10여명 사상’ 대만 칼부림에 보건당국 비상
정희원, 사생활 논란 끝에… 서울시 건강총괄관 사의 표명

정희원, 사생활 논란 끝에… 서울시 건강총괄관 사의 표명
정희원 "나는 가스라이팅 피해자…'안희정처럼 되지 말라'며 접근"

정희원 “나는 가스라이팅 피해자…‘안희정처럼 되지 말라’며 접근”
