기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

김대호, 집에서 시가 피우며 인증샷…실내 흡연에 “부적절” vs “문제없다”

입력 :2025-12-23 14:05:57
수정 :2025-12-23 15:37:43
사진=김대호 인스타그램 캡처
사진=김대호 인스타그램 캡처


아나운서 김대호의 근황이 공개됐다.

김대호는 22일 자신의 소셜미디어를 통해 일상 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 김대호는 실내 바닥에 편안히 앉아 시가를 피우고 있는 모습으로 눈길을 끌었다.

안경을 쓴 채 캐주얼한 차림을 한 그는 한 손에 시가를 들고 여유로운 표정을 짓고 있다.

해당 게시물이 공개되자 온라인상에서는 비판의 목소리가 나오고 있다. 특히 실내 흡연으로 보이는 점을 두고 “실내 흡연 아니냐”며 방송인으로써 인증샷을 올리는 것이 부적절하다는 지적이 잇따랐다.

하지만 반대편에서는 김대호가 거주하는 공간이 단독 주택이라며 흡연을 해도 문제가 없다는 취지로 옹호하는 반응도 나왔다.

한편, 김대호는 2011년 MBC에 아나운서로 입사해 ‘나 혼자 산다’에서 활약했다. 이후 회사를 나와 현재는 프리랜서 아나운서로 활동 중이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김대호가 소셜미디어에 올린 사진 때문에 발생한 주요 논란은?
인기기사
강한나, ‘우아한 자태’
‘영화 한 장면’ 신민아♥김우빈 결혼식 사진 공개
예쁜 제니
제니, 인형
예쁜 제니
장원영·안유진, 우열 가기리 힘든 비주얼
장원영, 핫팬츠 입고 성큼성큼
카리나, AI 비주얼
윈터, 겨울은 나의 계절
에스파, 누구 하트 받으실래요
안유진, 말랑말랑 손 인사
이서, 상큼 요정
집에 ‘이 휴대폰’ 있는지 찾아보세요…“진짜 금 나왔다” 대박 난 사연

집에 ‘이 휴대폰’ 있는지 찾아보세요…“진짜 금 나왔다” 대박 난 사연
“아내 돈 뜯어 먹으려 결혼?” 에일리, ‘♥3살 연하’ 남편 루머에 입 열었다

“아내 돈 뜯어 먹으려 결혼?” 에일리, ‘♥3살 연하’ 남편 루머에 입 열었다
심권호, 몰라보게 야윈 얼굴…“53년 모태솔로” 결혼 도전

심권호, 몰라보게 야윈 얼굴…“53년 모태솔로” 결혼 도전
안정환, 북한 출신 통역사와 아찔한 일화 공개 “나한테 총 쏜다고”

안정환, 북한 출신 통역사와 아찔한 일화 공개 “나한테 총 쏜다고”
정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말

정선희, 17년 전 사별에 “팔자가 세다” 악플…어머니가 한 말
“때려줘” 가학적인 아내의 성 취향…맞춰준 남편, 가정폭력 될까?

“때려줘” 가학적인 아내의 성 취향…맞춰준 남편, 가정폭력 될까?
17년 만에 ‘뉴스쇼’ 하차…김현정, 떠나는 이유 직접 밝혔다

17년 만에 ‘뉴스쇼’ 하차…김현정, 떠나는 이유 직접 밝혔다
인기 걸그룹 멤버인데… 16살 나이차 극복하고 결혼 발표

인기 걸그룹 멤버인데… 16살 나이차 극복하고 결혼 발표
2025년 12월 23일

2025년 12월 23일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

    김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

  2. 전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

    전원주, ‘미모의 대학 졸업사진’ 공개…“숙대 나온 여자” 말 못한 사연

  3. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  4. “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

    “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

  5. ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

    ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공