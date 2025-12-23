기사 검색
이동국, 5남매 총출동한 ‘리마인드 웨딩’…연예인 포스 가득

입력 :2025-12-23 14:44:58
수정 :2025-12-23 14:44:58
사진=이수진 인스타그램 캡처
사진=이수진 인스타그램 캡처


전 축구선수 이동국의 아내 이수진이 결혼 20주년을 기념하며 리마인드 웨딩 영상을 공개했다.

이수진은 23일 자신의 소셜미디어를 통해 촬영 현장 영상을 게재하며 결혼 20주년을 맞은 소감을 전했다. 공개된 사진 속 이동국과 이수진은 웨딩드레스와 턱시도를 다시 입고 나란히 앉아 여전히 변함없는 애정을 드러냈다.

다섯 남매 역시 드레스와 수트를 차려입고 함께 가족 사진을 촬영했다. 재시, 재아, 설아, 수아, 시안은 부모 곁에서 각자의 개성이 살아 있는 모습으로 한층 성숙해진 분위기를 자아냈다. 어린 시절 예능 프로그램을 통해 대중에게 익숙했던 아이들이 훌쩍 성장한 근황을 전하며 감탄을 더했다.

사진=이수진 인스타그램 캡처
사진=이수진 인스타그램 캡처


사진=이수진 인스타그램 캡처
사진=이수진 인스타그램 캡처


이번 리마인드 웨딩은 부부만의 행사가 아닌, 가족 모두가 함께한 의미 있는 자리로 완성됐다. 20년이라는 시간을 함께 걸어온 부부의 서사와, 그 시간 속에서 자라난 아이들의 성장이 어우러지며 더욱 특별한 순간이 됐다는 반응이다.

한편 이동국과 이수진은 2005년 결혼해 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 과거 KBS 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’를 통해 일상을 공개하며 많은 사랑을 받은 바 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
