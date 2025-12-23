기사 검색
“날 좀 챙겨” 농담해도 운전까지…박명수, 20년 매니저 미담 재조명

입력 :2025-12-23 14:56:22
수정 :2025-12-23 14:56:22
박명수.
박명수.
연합뉴스


코미디언 박명수와 매니저·코디와의 끈끈한 우정이 다시 한 번 화제를 모으고 있다.

23일 연예계에 따르면 과거 MBC ‘무한도전’에 출연했던 김동환 재활의학과 교수는 지난 6일 유튜브 채널 ‘하와수’에 출연해 “명수씨 코디, 시덕 코디님 아직 일하시나요?”라고 물었다.

이에 박명수가 그렇다고 답하자 김동환 교수는 “코디님이랑 매니저분이 그때 저를 처음에 만나서 (촬영하는) 과정에 많이 챙겨 주셨다”고 회상했다.

이를 들은 박명수는 “날 좀 챙겨. 한 번 보고 안 볼 사람은 챙기고”라고 말해 웃음을 자아냈다.

정준하는 “시덕이랑 경호가 월급 주는 박명수는 안 챙기고 다른 사람들은 정말 잘 챙긴다”고 말해 현장을 폭소케 했다.

박명수는 과거 ‘무한도전’ 출연 당시 언급되곤 했던 한경호 매니저, 시덕 코디와 약 20년간 함께 일한 것으로 알려졌다.

한 매니저는 과거 먼 곳으로 촬영을 가는 일정에서 박명수가 대신 운전을 해줬던 일화를 공개하며 두 사람의 각별한 관계를 드러내기도 했다.

뉴시스
